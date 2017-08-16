İran Genelkurmay Başkanı'nın Türkiye ziyareti, iyileşen ilişkilerin işareti

Telif hakkı DHA Image caption İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye'ye üç günlük bir ziyaret için gelen İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etmesinin ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

İkili ilişkilerin geliştirilmesi açısından kritik olan ziyaret, üst düzey bir İranlı general tarafından 38 yıldır gerçekleştirilen ilk ziyaret olması açısından önem taşıyor.

Ziyaret ayrıca Türkiye-İran sınırına kontrolsüz geçişlerin önlenmesi için yapılacak yaklaşık 144 kilometrelik duvarın inşaatına başlanmasından birkaç gün sonra gerçekleşti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada Bakıri ve Akar arasındaki görüşme sırasında ele alınan konular şu şekilde sıralandı:

Bölge güvenliğini tehdit eden tüm terör örgütleri ile ortak mücadelede kararlılığın önemi

Hudut güvenliği konusunda mevcut işbirliğinin gerekliliği

Bölgesel güvenlik ve istikrar için yapılabilecek katkı konularında görüş alışverişi

Telif hakkı DHA Image caption İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar

Suriye'de yaşanan savaş ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumunun ele alınan konular arasında olduğu tahmin ediliyor.

İki ülke her ne kadar Suriye savaşında farklı taraflarda yer alsa da IKBY'de düzenlenecek referanduma karşı durarak aynı safta konuşlanıyorlar.

'Yüzyıllardır süren dostane ilişkiler'

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Ankara'ya geldikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye ile yüzyıllardır dostane ilişkilerimiz var, güvenli ve sakin bir sınırı paylaşıyoruz. Bu ziyareti gerçekleştirmek askeri meseleleri ve bazı bölgesel konuları ele almak açısından gerekliydi" dedi.

Bakıri'nin halefi Hasan Firouzabadi, Türkiye hakkında yaptığı açıklamalarla eleştiri oklarını çeken bir isimdi. 2012'de Türkiye'yi 'Suriye'de kan dökmekle' suçlamış ve 'NATO'yu Suriye sınırına füze yerleştirdiği için dünya savaşına yol açma potansiyeliyle' itham etmişti.

Telif hakkı TSK Image caption İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştü.

Ancak son zamanlarda Rusya, İran ve Türkiye'nin Mayıs ayında Suriye'de güvenli bölge oluşturma kararı alması ve İdlib'de çatışmasız bölgelerin kurulması için işbirliği yapmasıyla ilişkiler yakınlaştı.

Türkiye ve İran, Katar krizi sırasında da Körfez ülkelerinin yaptırım kararını kınayarak aynı tarafta yer aldı.

İki ülke IKBY'nin düzenleme kararı aldığı bağımsızlık referandumuna da karşı pozisyonda duruyor.

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, referandumu 'kabul edilemez' bulduğunu söylemişti.

En son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da IKBY'nin referandumdan geri adım atmasını beklediklerini söyleyerek referandumun Irak'ı iç savaşa kadar götürebileceğini belirtti.