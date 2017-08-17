İstifa eden Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele kim?

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2010'daki askeri casusluk davası kapsamında yargılanıp beraat eden ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da rehin alınan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele istifasını verdi.

Veysel Kösele'nin istifasını kamuoyuna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu.

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Biraz önce Genelkurmay Başkanlığı'yla görüşerek teyit aldım. Donanma komutanı Oramiral Veysel Kösele kendi isteğiyle istifasını vermiştir. Teammüllere uygun olarak da bu istifa dilekçesi işleme konulmuştur" dedi.

2 hafta önce Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında kuvvet komutanları değiştirilmiş ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na koramiral rütbesindeki Adnan Özbal atanmıştı.

Türkiye medyasında bu atamanın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na getirileceği konuluşan Veysel Kösele ile ilgili bir belirsizliğe yol açtığı ve Kösele'nin istifa ettiği younda bazı haberler yayımlanmıştı.

15 Temmuz'da rehin alınan askerlerdendi

Oramiral Veysel Kösele, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'da başlatılan ve yaklaşık 3 yıl süren soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verilen 49 muvazzaf askerden biriydi.

Veysel Kösele 15 Eylül 2012'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı iken tutuklanmış, 10 gün süren tutukluluğunun ardından avukatının itirazı sonucu Askeri Casusluk Davası'nda tutuksuz yargılanmıştı.

İzmir'de ilk duruşması Nisan 2013′te yapılan 357 sanıklı davada yargılanan en üst rütbeli asker olan Kösele geçen yıl beraat etmişti.

Veysel Kösele, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci askerler tarafından rehin alınan isimler arasındaydı.

15 Temmuz 2016 akşamı Fenerbahçe Orduevi'nde bulunan Kösele, iki tankın orduevine doğru gelmekte olduğunu öğrendikten sonra emir subayıyla iskeledeki makam botuna binerek denize açılmıştı.

Bölgeye en yakın konumdaki TCG Yavuz Firkateyni'ne ulaşmayı hedefleyen Kösele Aksaz Üssü'ndeki Gelibolu Firkateyni, Gölcük'teki Fatih Firkateyni ve Büyükada Korveti'nin komutanlarını arayıp, "Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir emri uygulamayacaksınız" demişti.

TCG Yavuz Firkateyne çıktığında gemide darbeci askerlerce derdest edilen Kösele, daha sonra kurtarılarak Gölcük'e götürülmüştü.