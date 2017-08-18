Atilla Taş ve Murat Aksoy'un yargılandığı davada iki kişiye tahliye

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15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulan Fethullah Gülen Cemaati'nin 'medya yapılanmasına' ilişkin davada, Atilla Taş ve Murat Aksoy'un da aralarında olduğu 10 kişinin tutukluluklarının devamı istendi.

Cuma günü görülen davanın üçüncü duruşmasında, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan Cihan Acar ve Bünyamin Köseli'nin ise tahliyesine karar verdi.

Haziran ayında Atilla Taş, Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında "Anayasal düzeni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltına alınan 13 gazeteci arasından Ali Akkuş serbest bırakılmış, diğer 12'sinin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

"Örgüt üyeliği" suçundan yargılandıkları dava kapsamında haklarında tahliye kararı verilen sanıklar, Nisan ayında bu defa "darbeye teşebbüs" soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı.

Gazeteciler hakkında ikişer kez müebbet hapis istenmişti.

"Kuvvetli suç delilleri ve yurt dışına kaçma şüphelerinin bulunması" gerekçe gösterilerek tutukluluğunun devamı istenen gazeteciler;

Gökçe Fırat Çulhaoğlu,

Yakup Çetin,

Abdullah Kılıç,

Oğuz Usluer,

Atilla Taş,

Hüseyin Aydın,

Murat Aksoy,

Mustafa Erkan Acar,

Seyit Kılıç,

Yetkin Yıldız.

İstanbul Başsavcılığı, şüphelilerden bazılarının Bylock isimli programı kullandığını öne sürdüğü sevk yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY üyesi şüphelilerin darbe girişimi süresi öncesinde, esnasında ve sonrasında örgütsel kamuoyu oluşturmak maksadıyla örgütün medya yapılanmasında yer aldıkları, örgütün yalnızca mensupları tarafından hazırladığı kriptografik haberleşme programını kullandıkları, örgütün üst düzey yöneticileriyle yoğun irtibatlarının olduğu, örgütsel hiyerarşi içinde hareket ettikleri, örgüte müzahir sendikaya üye oldukları, örgüte ait basın yayın kuruluşlarında aktif olarak görev aldıkları, darbe girişimini gerçekleştiren ve halen tutuklu yargılanan FETÖ/PDY'nin silahlı kanadıyla eylem ve fikir birliğiyle hareket ettikleri ve darbe girişimi eyleminin etki ajanlığı görevini ifa ettikleri..."

Mahkeme kararına istinaden, "darbeye teşebbüs" suçlamasıyla açılan soruşturma dosyası, "örgüt üyeliği" suçlamasıyla açılan soruşturmanın dosyasıyla birleştirilecek.

Bir sonraki duruşmanın ne zaman yapılacağı ise bilinmiyor.