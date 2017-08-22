Yeniden göreve başlayan gece bekçilerini halk nasıl karşıladı?

İstanbul’da 386 bekçi 14 Ağustos’ta göreve başladı ve yıllar sonra mahalle bekçileri sokaklara döndü. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ‘gece kartalları’ ismini verdiği bekçiler, gece 10’dan sabah 6’ya kadar sokaklarda devriye geziyor.

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’na göre, bekçiler "genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkan bulunmayan acele ve zaruri hallerde", silah taşımak ve kullanmak gibi bir polis memuruyla aynı görev ve yetkilere sahip.

Son bekçi alımı 1974 yılında yapıldı ve 2007 yılında hala hizmeti sürdüren 8 bin 152 bekçi, polis kadrolarına geçirildi.

BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile konuştu.