İtalya'nın Ischia adasında 4 büyüklüğündeki deprem can aldı

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İtalya'nın Ischia adasında meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanları arama çalışmaları devam ediyor.

İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nden (INGV) ilk yapılan açıklamada, Pazartesi yerel saatle 20.57'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,6 olarak duyuruldu. Bu açıklamada depremin merkez üssünün Ischia adası açıklarında deniz altında 10 km derinlikte olduğu belirtildi. Ancak Enstitü, ikinci bir açıklamayla depremin 4 büyüklüğünde olduğunu ve 5 km derinlikte meydana geldiği duyurdu.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 4,3 olarak açıkladı.

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Yaklaşık 64 bin nüfuslu Ischia adası özellikle yaz aylarında İtalya ve dünyanın her yerinden turistleri ağırlıyor.

Deprem özellikle adanın Casamicciola kasabasında hasara yol açtı. Casamicciola'da binaların yıkılmasına yol açan depremde bir kiliseden düşen moloz parçalarının altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.

Adadan ayrılmak isteyenler için vapur seferleri

25 yaralının yanı sıra 7 kişinin de enkaz altında kaldığı, bunlardan 4'ünün sağ olarak enkazdan çıkarıldığı belirtildi.

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Adadaki Rizzoli Hastanesi de hasar alması sebebiyle boşaltıldı. Durumu ağır olan hastalar için hava ve su yoluyla ambulansların sağlandığı açıklandı.

Turistler ve yerel halk sokaklara dökülürken adadan ayrılmak isteyenler için gece boyunca vapur seferleri yapılacağı duyuruldu.

İtalya bu günlerde, geçen yıl 24 Ağustos'ta yaşanan ve yaklaşık 300 kişinin öldüğü 6 büyüklüğündeki depremin yıldönümü anmalarına hazırlanıyordu.