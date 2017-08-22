Milli Savunma Bakanlığı: TSK'da 7 general ve amiral atama öncesi emeklilik istedi

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli 7 general ve amiralin atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

"02 Ağustos 2017 tarihinde icra edilen Yüksek Askeri Şura sonrası general ve amiral atamaları, 20 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli yedi general ve amiralimiz, atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunmuşlardır.

Yapılan değerlendirme sonucunda Bakanlığımızca emeklilik başvuruları 18 Ağustos 2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu personelin emeklilik işlemlerinin, 20 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan general/amiral atamalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."

Bu general ve amirallerin kimler olduğu henüz bilinmiyor.

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Türkiye medyasında 7 general ve amiralin kendi iradeleri ile değil komuta kademesinin talebi ile istifa dilekçesini hazırlayıp sundukları iddia edilmişti.

İstifası istenen general ve amirallerin birinci derecede yakınlarının "Bylock" kullanıcısı çıktığı öne sürülmüştü.