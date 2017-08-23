Erdoğan'dan Mattis'e: ABD'nin PYD'ye desteğinden rahatsızız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Ankara'da yaptığı görüşmede, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin oluşturduğu Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) desteğinden duyduğu rahatsızlığı yineledi.

Bir günlük ziyaret için geldiği Ankara'da Mattis'i kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKYB) bağımsızlık referandumuna gitmesinin de yanlış bir adım olacağını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 25 Eylül'de gerçekleşmesi beklenen IKYB referandumuna ilişkin iki taraf da "Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini" vurguladı.

İkilinin gündeminde neler vardı?

Telif hakkı Reuters Image caption Mattis-Erdoğan görüşmesinde, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

ABD ile Türkiye arasında, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin oluşturduğu silahlı güç olan Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) varlığı ve rolü konusundaki görüş ayrılığı sürüyor.

Türkiye YPG'yi PKK'nın bir kolu ve terör örgütü olarak tanımlarken, ABD Suriye'deki önceliği olan Irak Şam İslam Devleti'ni (IŞİD) yok etme planında YPG'yi sahadaki en etkili ortak olarak görüyor.

Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede de, IŞİD ile mücadele, Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması ve PKK'ın bölgedeki varlığı gibi konular masaya yatırıldı.

"PKK/PYD-YPG'ye destek, dostluk ve müttefiklikle bağdaşmıyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) - 31 Mayıs

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın onayıyla Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) silah yardımı yapılması kararıyla ilgili rahatsızlığını Mattis'in karşısında da dile getirdi.

Mayıs ayında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), YPG'ye küçük silah ve araç teslimatının başladığını duyurmuştu.

ABD, YPG'ye karşı olası bir operasyonun IŞİD'le savaşı olumsuz etkileyeceği kaygısını daha önce dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise YPG'ye silah yardımına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Müttefiklerimizin terör örgütlerinin yanında değil yanımızda yer alacağına inanmak istiyoruz... Temenni ediyorum ki yanlıştan bir an önce dönülür."

Mayıs ayında BBC'ye verdiği mülakatta, Başbakan Binali Yıldırım ise, "ABD'ye savaş ilan edecek değiliz. Adı ister PKK olsun, ister PYD, ister YPG olsun fark etmez, terör örgütüne karşı savaşmaya devam edeceğiz" demişti.

IKBY referandumu

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Türkiye ziyareti öncesinde Irak'a giden ABD Savunma Bakanı, IKBY Başkanı Mesud Barzani ile de görüşerek, referandumun Eylül ayında yapılmasına olan itirazını dile getirmişti.

Barzani'nin danışmanlarından Hoşyar Zebari ise, ABD'nin itirazına rağmen bağımsızlık referandumunu 25 Eylül'de yapmakta kararlı olduklarını açıklamıştı.

Çarşamba günkü Erdoğan-Mattis görüşmesinde de, taraflar referandumun yapılmaması gerektiği yönündeki ortak duruşlarını korudu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY referandumunun Irak'ı "iç savaşa kadar götüreceğini", beklentilerinin de referandum kararından geri dönülmesi olduğunu söylemişti.