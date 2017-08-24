Ivanka Trump'ın dünyaya tanıttığı kadın: Pelin Aslantaş

Pelin Aslantaş bir otobüs şoförü.

Hep büyük araç kullanmak istemiş, sonunda hayalini gerçekleştirmiş.

47 yaşındaki Aslantaş, üç yıldır Edirne'de otobüs şoförlüğü yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın hikayesini paylaşmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ivanka Trump'ın tweet'iyle çok mutlu olduğunu söylüyor.

Şimdi de onu Türkiye'ye davet ediyor.

Aslantaş hem halktan hem de iş arkadaşlarından hep olumlu tepkiler aldığını belirtti.

Uzun mesai saatleri ve yoğun çalışma temposu tek şikayeti...

Haber: Berza Şimşek