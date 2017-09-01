Cumhurbaşkanı Erdoğan: O dergiye söylenen sözlerde bir olumsuzluk görmüyorum

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir dergi röportajı sırasında dile getirdiği sözler için, "Ben o dergiye verilende bir olumsuzluk değil tam aksine Türkiye'nin cumhurbaşkanıyla görüşmenin onlar için bir artı değer olduğunu düşünürüm" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde bayram namazını kılmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan, Macron'un en son yaptığı açıklamaların sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Doğrusu ben tabii ne demek istediğini çözme noktasında değilim. Onu sayın Macron'dan öğrenmek lazım. Benim bildiğim tek şey var; görüşme talebinde bulunduklarına göre, ben görüşme talebini reddetmeyi arzu etmem. Çünkü dostları çoğaltmak isterim ve bize olumsuz nazarla bakanları da azaltmak isterim.

"Fakat ben o dergiye verilende bir olumsuzluk değil tam aksine Türkiye'nin cumhurbaşkanıyla görüşmenin onlar için bir artı değer olduğunu düşünürüm."

Macron, bir dünya lideri olmanın göründüğü kadar 'havalı' olmadığını söylemiş, buna örnek olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sık sık görüşmesi gerekmesini göstermişti.

'Korumalar hakkında verilen karar skandal'

ABD'de korumaları hakkında verilen kararın sorulması üzerine ise Erdoğan, "Bu başlı başına skandaldır" dedi:

"Amerika'da adaletin nasıl çalıştığının çok açık net skandal ifadesidir. BM Genel Kurulu'na gelen misafirleri Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik ekiplerinin koruma sorumluluğu vardır.

"Amerika Birleşik Devletleri'nin koruma sorumluluğunu yerine getirmiyorsa orada bize karşı saldırıda bulunan bölücü terör örgütü PKK'nın mensuplarına karşı benim koruma görevlilerim görevini yapmayacak mı?

"Onlar da tabii ki bu saldırılar karşısında görevlerini ifa ettiler. Oradaki savcılık makamı Obama döneminden kalma ve bir savcıdır, böyle bir şu anda iddia hazırlamış olması vesaire bizi bağlamaz."

ABD'de Erdoğan'ın Mayıs ayındaki ziyareti sırasında Washington'da bulunan Türkiye Büyükelçiliği konutunun önünde yaşanan kavgayla ilgili 15'i cumhurbaşkanlığı koruması, 19 kişi hakkında yargı sürecinin başlamasına karar verilmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise bu karara tepki gösterdi.