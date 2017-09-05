Lice'deki operasyonda köylülere ateş açıldığı iddiası

Telif hakkı Hatice Kamer Image caption HDP heyeti yaralılardan Cemal Yıldırım ile oğlunun traktörünü inceliyor

Lice'nin Bağlan Köyü'nde Pazar akşamı yapılan operasyonda yaralanan ve Valilik tarafından 'terörist işbirlikçisi' diye tanımlanan kişilerin, sivil köylüler olduğu iddia ediliyor.

Bağlan köyünden Celal Yıldırım, oğlu Bedri Yıldırım ve aynı köyden Münir Serin adlı sivillerin güvenlik güçlerinin açtığı ateşle vurulduğu kaydediliyor.

Diyarbakır ve Lice'deki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 60 yaşındaki Celal Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

Diyarbakır Valiliği bugün konuyla ilgili ilk yazılı açıklamasında Bağlan köyü içerisinde yapılan operasyonda bir PKK'lının öldürüldüğünü, bir diğerinin ağır yaralı olarak yakalandığını kaydetmiş ve aynı olayda yaralanan 2 köylü için "terörist işbirlikçisi" tanımını kullanmıştı.

Valilik: Dürümlü katliamının faili

Diyarbakır Valiliği Salı günü yaptığı ikinci bir açıklama ile Bağlan köyündeki operasyonda öldürüldüğü açıklanan PKK mensubunun, 12 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır, Sur ilçesine bağlı Sarıkamış köyü Dürümlü mezrasında, patlayıcı yüklü bir kamyonun infilak ettirilmesi ile 16 köylünün ölümü, onlarcasının yaralanmasına yol açan saldırının faillerinden 'Dijvar' kod adlı Mehmet Barkın olduğunu kaydetti.

Telif hakkı Hatice Kamer Image caption Milletvekilleri köylüleri dinledi

Valilik, ağır yaralı Celal Yıldırım'ı da "BTÖ (Bölücü Terör Örgütü) üyesi" diye tanımladı, üzerinde el bombası bulunan Yıldırım'ın "Terör örgütü üyeliği, kasten öldürme ve uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" olmak üzere üç ayrı suçtan arandığını da açıklamasına ekledi.

HDP milletvekilleri tarafından yapılan açıklamaların gerçeği çarpıttığını kaydeden Valilik son bir açıklamayla, operasyonun yükek bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle icra edildiğini ve "kesinlikle teröristler ile işbirlikçi şahıslar haricinde hiçbir vatandaşa" ateş edilmediğini bildirdi.

Fakat olay yerinde incelemeler yapan Halkın Demokrasi Partisi (HDP) milletvekilleri ve yaralıların yakınları, Valilik açıklamasındaki iddiaların doğru olmadığını, olayda yaralanan üç kişinin de sivil köylüler olduğunda ısrarlı.

Köylüler: Tarlaları sulamaya gitmişlerdi

Halen tedavisi devam eden köylülerden Celal Yıldırım'ın kızı ve Bedri Yıldırım'ın kız kardeşi Maviş, babası ve ağabeyinin akşam yemeğinden hemen sonra bahçedeki sebzeleri sulamak için traktörle çıktıklarını çok kısa bir süre sonra silah sesleri duyduklarını anlattı.

Yıldırım'ın kızı, çatışmanın akşam 20.30 sularında meydana geldiğini, sokağa çıkma yasağının ise saat 23.00'den itibaren ilan edildiğini söyledi ve "Sokağa çıkma yasağı ilan edilseydi ne abim ne de babam evden dışarıya adım atmazdı" diye konuştu.

Maviş Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her gün yaptıkları gibi sebzeleri, tütün tarlasını sulamak için çıktılar. Silah sesler gelince, traktörün tarandığından habersiz evden koşarak çıktık. Sonra öğrendik ki askerler babam ve abime ateş açmış. 'Biz köylüyüz' demelerine rağmen dinlemeden ateş açmışlar. Traktörden atlamışlar, daha sonra onları darp etmişler. Dışarda askerler vardı. Komşular, akrabalar yaklaşık 30 kişi olay yerine gittik, 'Yaralılara yardıma geldik' dedik. Askerler yaralı olmadığını söyledi. Traktöre yaklaştırmadılar. Yaralı halde onları öylece beklettiler."

Image caption Maviş Yıldırım yaralılardan ağabeyi Bedri Yıldırım'ın Diyarbakır'da tanınan bir emlakçı olduğunu bayram için eşi ve çocuklarıyla köye geldiğini anlatıyor

Maviş Yıldırım güvenlik görevlileri yaralıları hastaneye götürmelerine izin vermeyince Diyarbakır'daki akrabalarını arayarak ambulans için yardım istediklerini, daha sonra HDP milletvekillerinin devreye girmesi ile yaralıların hastaneye nakledebildiklerini kaydetti.

Yıldırım "Babamı Diyarbakır'a ağabeyimi Lice'ye götürdüler. Her ikisiyle de görüştürmüyorlar. 'Terörist işbirlikçisi' demişler. Diyarbakır'da emlakçılık yapan abim bayram için eşi ve çocuklarıyla gelmişti, babam tarlaya gidince o da ona yardıma çıktı. Onlar terörist değil, herkesin tanıdığı insanlar" dedi.

HDP milletvekilleri köye gitti

Olayı twitter hesabından duyuran HDP milletvekillerinden Ziya Pir, yine Diyarbakır milletvekilleri Sibel Yiğitalp ve Feleknas Uca ile gün içinde inceleme yapmak üzere Bağlan Köyü'ne gitti.

Ziya Pir, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, bölgede yürütülen operasyonlarda sivil ayırımı yapma konusunda hassas davranılmadığını, vurulan sivillerin 'terörist' olarak lanse edildiğini söyledi.

Pir köylülerin anlatımlarına göre olayın şöyle cereyan ettiğini söyledi:

"Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden herhangi bir uyarı yapılmadan helikopterlerden köye asker indiriliyor. İnsanlar bağında, bahçesinde. Traktör üstündeki baba ve oğul (Celal Yıldırım ve oğlu) taranıyor, 100 metre ötedeki bir başka köylü taranıyor. Köylüler iki-üç saat olay yerinden uzak tutuluyor, hakaret ediyorlar bazılarını yüzüstü yatırıyorlar, evler aranıyor. Yaralanan Yıldırım ailesinin evini de neredeyse talan ediliyor.

'Yeni bir konsept'

Ziya Pir bunu bayram arifesinde Hakkari'de 35 yaşındaki Mehmet Temel'in insansız hava aracı 'Heron' tarafından vurularak öldürülmesine benzetti.

"Biliyorsunuz Hakkari'de vahim bir olay yaşandı. Heron'dan sivillere ateş açıldı, olayda 35 yaşındaki Mehmet Temel adındaki sivil vatandaşımız hayatını kaybetti üç sivil de yaralandı. Başta onları da ' terör işbirlikçisi" olarak lanse ettiler. Oysa Mehmet Temel Hakkari'de tesisatçılık yapan ve herkesçe bilinen biri. Hakkari'den sonra gerçekler ortaya çıkınca itiraf etmek zorunda kaldılar, 'Bu tür durumlarda ufak tefek hatalar olabilir' diyerek, sivil olduklarını içişleri bakanı Süleyman Soylu da kabul etti" diye konuştu.

Ziya Pir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hakkari olayından sonra yaptığı açıklamanın yeni bir konseptin başlangıcı olduğunu savunarak, benzer olayların artmasından endişe duyduklarını da kaydetti.