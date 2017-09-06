Sosyolog Şerif Mardin hayatını kaybetti

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Türkiye'nin en önemli sosyologlarından Prof. Dr. Şerif Mardin tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye ve yurtdışında birçok üniversitede akademik görev yapmış olan Mardin özellikle Türk modernleşmesi, Jön Türkler, Osmanlı'nın son dönemindeki siyasi gelişmeler, siyaset ve din sosyolojisi üzerine çalışmalarıyla biliniyordu.

Şerif Mardin'in cenazesi yarın İstanbul'daki Yeniköy Camii'nde öğle namazı ardından kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek.

1927 yılında doğmuş olan Mardin, İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde başladığı orta öğrenimini ABD'de tamamladı.

Lisans eğitimini Stanford Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler bölümünde alan Mardin, yükseköğrenimini Johns Hopkins Üniversitesi'nde yaptı.

Mardin doktorasını Stanford Üniversitesi'ndeki Hoover Enstitüsü'nde Jön Türkler'in siyasi fikirleri üzerine yazdığı tezle tamamladı.

Ankara Üniversitesi'nde 13 yıl hocalık yapan Şerif Mardin, ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin kurucu Dekanlığını ve Sosyoloji Bölümü Başkanlığı yaptı.

Bir dönem yeniden ABD'de yaşayan Mardin, sonrasında Türkiye'ye dönerek çalışmalarına Sabancı Üniversitesi'nde devam etti.