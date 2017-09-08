ABD Senatosu'nun bir komisyonu, Erdoğan'ın korumalarına silah satışını yasaklıyor

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ABD Senatosu Tahsisat Komisyonu, Amerikan hükümetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarına silah satışı yapmasını engelleyen tasarıyı onayladı.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayındaki ABD ziyareti sırasında Washington'da bulunan Türkiye büyükelçiliği konutunun önünde yaşanan kavgayla ilgili olarak korumaların tavrına tepki olarak geldi.

Washington polisi, Erdoğan'ın 12 koruma görevlisi hakkında tutuklama kararı alındığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise karara tepki göstererek, "Korumalarım hakkında yakalama kararı çıkarmışlar. Bu nasıl yasa? Bu nasıl hukuk?" demişti.

Ağustos ayında ise kavgayla ilgili olarak 15'i cumhurbaşkanlığı koruması, 19 kişi hakkında yargı sürecinin başlamasına karar verild

Anlaşma rafa kalkabilir

Senato'nun aldığı bu kararla, Erdoğan'ın korumalarının kullanması için bu yılın başında New Hampshire'daki silah şirketi Sig Sauer ile yapıldığı söylenen 1,2 milyon dolar değerindeki yarı otomatik silah satış anlaşması süresiz olarak rafa kaldırılabilir.

Amerikan basınına göre anlaşma büyükelçiliğin önünde yaşanan olayın ardından askıya alınmıştı.

New York Times gazetesi de daha önce bu anlaşmanın tehlikeye girdiğini yazmıştı.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Erdoğan, Washington Büyükelçiliği konutu önündeki olayı aracından izledi

Yumruklaşmaya varan kavgada Türkiye Büyükelçiliği önünde Erdoğan'ı protesto eden göstericilere, Erdoğan'ın korumaları ve Türk güvenlik görevlileri müdahale etmişti.

Olaylarda 11 kişi yaralanmış, bu kişilerden dokuzu hastaneye kaldırılmıştı.

Mahkeme karşısına çıktılar

Kavgayla ilgili olarak ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Eyüp Yıldırım ve Virginia eyaletinde ikamet eden Sinan Narin tutuklanmıştı.

Dün ise Yıldırım ve Narin mahkeme karşısına çıktı.

Washington'daki duruşmada, Yıldırım ve Narin suçlamalara itiraz ederken mahkeme tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Bir sonraki duruşma tarihi ise 10 Ekim olarak açıklandı.