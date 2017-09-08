Economist: "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bin yıllık bir savaşı çağırdı"

Telif hakkı Reuters Image caption Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İngiltere'de yayımlanan Economist dergisi, yeni sayısında "İşkence Türkiye'ye geri döndü" ve "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bin yıllık bir savaşı çağırdı" başlıklarını taşıyan iki makaleye yer verdi.

"Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bin yıllık bir savaşı çağırdı" başlıklı makalede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı' kapsamında 26 Ağustos'ta yaptığı konuşmaya değiniliyor.

Makalede, 1071 yılında Alparslan öncülüğündeki Selçuklu kuvvetlerinin kazandığı Malazgirt Savaşı'nın 'Hristiyan topraklarda Müslüman hakimiyeti' olarak bilindiği ve Bizans İmparatorluğu'na karşı alınan bu zaferin İstanbul'un fethine kadar uzandığı aktarılıyor.

'Ortaçağ atfı'

Erdoğan'ın konuşmasıyla ilgili olarak ise "Erdoğan'ın 946 yıllık bir savaşı anması Türk milliyetçilerinin desteğini kazanmak için. Geçen Temmuz ayında bir darbe girişimi atlatan ve Nisan'da çok az bir farkla referandumu kazanan Erdoğan yeni destekçiler bulmak isteğinde. Malazgirt'te ise başarısız darbeyi ortaçağ kampanyasına bağladı" yorumu yapılıyor.

Erdoğan'ın sarf ettiği, "15 Temmuz'da bir darbe girişimi gibi görülen ama aslında bizi esir etmeye yönelik bir hamle ile karşılaştık. (...) Sultan Alparslan kimlerle mücadele etmişse biz de 15 Temmuz'da onlarla mücadele ettik" sözlerinin "darbe girişimine Batı müdahalesi" atıfı olduğu öne sürülüyor.

Makale şöyle bitiyor:

"Erdoğan'ın Malazgirt ile Anadolu'ya giren Türk güçlerinin Avrupa'ya ilerlediğine yönelik sözleri varsa da tarihçiler Alparslan'ın hiçbir zaman gözlerini Avrupa'ya dikmediğini söylüyor, yönü daha çok Bağdat ve Şam ile güneye dönüktü. Erdoğan'ın bugünkü önceliklerine gelince, hala aynı yöne baktığı gözüküyor."