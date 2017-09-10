İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan BBC Türkçe'ye tepki

Telif hakkı Hürriyet

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BBC Türkçe'de yayınlanan "Silahlı İHA tartışması: Hakkari'de neler yaşandı?" haberine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"Bir BBC klasiği..." başlığıyla yaptığı açıklamada Soylu, kasıtlı ve saptırmaya dayalı haber yapıldığını öne sürdü.

Bakan Soylu, haberin algı oluşturmaya yönelik olduğunu ve açıklamalarının bağlamından kopartıldığını savunarak şunları söyledi:

"Bugün BBC gazetecilikten uzak, her zamanki tavırlarıyla kasıtlı ve saptırmaya dayalı bir haberle, tamamen farklı bir olay için yaptığım ve gündemde bile olmayan bir konu ile ilgili konuşmamı, milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar tarafından vurulan, terörist oldukları güvenlik kuvvetlerince teyit edilmiş, şüphe götürmeyen bir olayla ilgiliymiş gibi algı oluşturmaya çalışmıştır.

BBC, teröristlerin yaptıklarını hiç eleştirmeden, sadece güvenlik güçlerimizi suçlayarak faaliyet gösteren sözde insan hakları savunucuları ile ilgili yaptığım eleştiri konuşmamı bağlamından kopartarak bugünkü haberin içerisine de eklemleyerek, terörle mücadeleyi akamete uğratmak ve yenilgiye uğrayan PKK'ya, işbirlikçi siyasetçileri üzerinden can suyu vermek için başlatılan bu operasyonun bir ayağında görev almıştır."

Ne olmuştu?

31 Ağustos 2017'de Hakkari kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki piknik alanı olarak kullanılan Kanireş Çeşmesi'nde dört kişi, SİHA (silahlı insansız hava aracı) ile vurulmuş, bir kişi hayatını kaybetmiş, üç kişi yaralanmıştı.

Hakkari Valiliği olayda ölen ve yaralanan şahısları "bölgedeki teröristlerle toplantı halindeki işbirlikçiler" olduğunu öne sürdü.

Olayın ardından HDP Hakkari milletvekilleri ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, SİHA'nın vurduğu kişilerin "terörist" değil, şehir merkezinde herkesin tanıdığı siviller olduğu yönünde açıklamalar yaptılar.

Olayda hayatını kaybeden ve yaralananların akrabaları ise "terörist işbirlikçileri" iddialarına karşı çıkıyorlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da 2 Eylül'deki bayramlaşma töreninde, terörle mücadele konusunda yaptığı açıklamada, insansız hava araçlarıyla (İHA) çok terörist gördüklerini ve terörle mücadelede hukuk kuralları dışına çıkmamaya özen gösterildiğini söylemişti.

Soylu güvenlik güçlerinin dikkatli davrandıklarını, ama bir takım hatalar ve eksiklikler olabileceğini, bunları da değerlendirerek gerekli önlemleri aldıklarını belirtmişti.