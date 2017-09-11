Beyninizi geliştirin

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Başlıca haberler
Hapishanedeki şapka
Hapistesiniz. Kurallar sıkı. Kafanızdaki şapkaya bile bakamıyorsunuz. Şapkanın rengini her şeye rağmen tahmin edebilir misiniz?
- 11 Eylül 2017
Parti zamanı!
Büyük bir partiye davet edildiniz. Davetlilerden en az kaç tanesi 3 dili birden konuşabiliyor?
- 8 Eylül 2017
Göreviniz tehlike
Düşman üssüne girişin şifresini çözdüğünüzü sanmıştınız, neden yanıldınız?
- 1 Eylül 2017
Bu ayı ne renk?
Karşılaştığınız ayının rengini doğru tahmin edebilecek misiniz?
- 30 Ağustos 2017
Turtayı kim yedi?
Kupa kızının hazırladığı turtalar ortadan kayboldu. Valelere sorun, bilmeceyi çözün.
- 31 Ağustos 2017
Katil kim?
- 29 Ağustos 2017
Hangisi sahte?
- 23 Ağustos 2017
Bir nehir, bir sal, dört kişi
- 25 Ağustos 2017
Yalancıyı bulun
- 24 Ağustos 2017