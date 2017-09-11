Beyninizi geliştirin

Hapishanedeki şapka

Hapistesiniz. Kurallar sıkı. Kafanızdaki şapkaya bile bakamıyorsunuz. Şapkanın rengini her şeye rağmen tahmin edebilir misiniz?

  • 11 Eylül 2017

Parti zamanı!

Büyük bir partiye davet edildiniz. Davetlilerden en az kaç tanesi 3 dili birden konuşabiliyor?

  • 8 Eylül 2017

Göreviniz tehlike

Düşman üssüne girişin şifresini çözdüğünüzü sanmıştınız, neden yanıldınız?

  • 1 Eylül 2017

Bu ayı ne renk?

Karşılaştığınız ayının rengini doğru tahmin edebilecek misiniz?

  • 30 Ağustos 2017

Turtayı kim yedi?

Kupa kızının hazırladığı turtalar ortadan kayboldu. Valelere sorun, bilmeceyi çözün.

  • 31 Ağustos 2017

Katil kim?

  • 29 Ağustos 2017

Hangisi sahte?

  • 23 Ağustos 2017

Bir nehir, bir sal, dört kişi

  • 25 Ağustos 2017

Yalancıyı bulun

  • 24 Ağustos 2017