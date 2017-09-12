S-400 füze anlaşması: 'NATO için iyi bir seçenek değil'

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Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alma kararı hem askeri hem de siyasi açıdan önem taşıyor. Tartışma götürmez ki bu durum Ankara'nın Batılı müttefiklerinden uzaklaşması konusunda attığı yeni bir bir adım olarak görülecek.

Türkiye uzun zamandır yeni hava savunma sistemi için piyasa araştırması yapıyordu. Dört yıl önce Çinli sistemi almak için görüşmeler yaptı. Ancak NATO'lu mütteffiklerinin baskısıyla bu anlaşmadan çekildi.

İmkansız olmasa bile NATO'nun daha geniş hava savunma sistemine entegre etmesi çok zor olan Rus sistemini satın almak stratejik açıdan çok bir anlam ifade etmiyor.

Çok uzun bir zaman önce değil, daha Kasım 2015'te Türkiye, Suriye'den hava sahasına girdiğini iddia ettiği bir Rus savaş uçağını düşürmüştü.

O zamandan beri çok fazla şey değişti. Bölgesel politikalarda Ankara ve Moskova yakın bir şekilde konuşlandı. Türkiye'nin iç politikaları ise birçok müttefiki tarafından baskıcı görülmeye başlandı.

NATO'nun genelde kullandığı tek Rus ekipmanı eski Varşova Paktı ülkelerindeki bir yazılım sistemi. Yunanistan'da da daha önce Kıbrıs'a satılan eski bir hava savunma sistemi var.