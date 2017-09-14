Almanya ve Türkiye arasındaki silah ticaretinin büyüklüğü nedir?

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Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye silah ihracatının büyük kısmını dondurduklarını söylemesi, halihazırda gergin olan ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtı.

Gabriel'in sözlerine Türkiye'den tepkiler gelirken Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO'da müttefik oldukları Türkiye'ye silah satışının tamamen yasaklanmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ateşli harp silahları ve malzemeleri ithalatında 2016 verilerine göre, Almanya, 2.4 milyon dolar ile 11'inci sırada yer alıyor.

ABD, İtalya ve Japonya'nun ateşli harp silahları ve malzemeleri ithalatında Türkiye'nin ilk üç ticaret ortağı olduğu görülüyor.

Türkiye'nin ateşli harp silahları ve malzemeleri sattığı ülkeler arasında ise 2016 verilerine göre Almanya yaklaşık 10 milyon dolar ile 12'inci sırada bulunuyor.

Almanya'dan harp silahları, tanklar, revolver, tabanca, kesici, dürtücü silahlar ithalatında ise 2014 yılında 7.8 milyon dolar olan rakam 2016'da yaklaşık 300 bin dolara iniyor.

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatında, çifte namlulu av tüfekleri, tüfekler, kısa tüfekler ve ağızdan dolmalı tüfekler gibi askeri olmayan silahlar ihracatının ise 2016 yılında 6 milyon dolara kadar çıktığı görülüyor.