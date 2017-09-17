Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEOG'un kaldırılması için mutabakat oluştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının kaldırılabileceğini açıkladı.

Birlemiş Milletler Genel Kurulu için ABD'nin New York kentine uçmadan önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, TEOG'un kaldırılması konusunu dün Başbakan Binali Yıldırım ile görüştüklerini söyledi:

"Uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani yok. Çok basit bir konu. Sayın Başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla birlikte hemen bu adımın atılması mümkün.

"Bu konuda Sayın Başbakan'la dün mutabakatımız da oluştu. Temenni ediyorum ki hemen, süratle bunu ülke gündeminden çıkarmak, düşürmek bütün aileleri, yavrularımızı rahatlatacaktır.

"Bizim bir defa bu konuyu gündemimizden çıkarırken çocuklarımızın daha çok okul derslerine yönelmelerinin önünü açmamız ve yarışı okullarında yapmasını sağlamamız çok daha isabetli olacaktır."

'Buyrun devam edin diyemeyiz'

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumuyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "Orada bizim soydaşlarımız var, dindaşlarımız var. Onlar da aynı şekilde. Bizler aynı medeniyetin aslında mensuplarıyız. Yani onların Kürt olması, Türkmen, Arap, bizler öbür tarafta Türk olarak, bizi birbirimizden ayırmıyor ama bu anlayışı ne yazık ki Irak'ın bölünmesine yönelik bir adıma siz tercih ederseniz, orada biz size 'Buyurun devam edin' demeyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Irak'ın bölünmez bütünlüğünü savunduklarını ve ABD'de Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile bu konuyu görüşeceğini de söyledi.