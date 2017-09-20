BM'den Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 29 ülkeye çağrı

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Birleşmiş Milletler (BM), örgüt ile işbirliği yapan insan hakları savunucularının giderek daha fazla oranda cezalandırmaya yönelik yaptırımlarla karşı karşıya bırakıldığı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, BM ile işbirliği yapan kişi ve grupların 29 ülkede gözdağından seyahat yasağına, varlıklarının dondurulmasından gözaltı ve işkenceye kadar çeşitli yaptırımlara maruz bırakıldıklarını kaydetti.

Bu ülkeler arasında Türkiye de sayıldı.

Raporda, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi akademisyeni Osman İşçi'nin, Ocak ayında olağanüstü hal kanunları çerçevesinde araştırma görevinden alındığı kaydedildi.

Raporda İşçi'nin, Kasım 2016'da ülkeye ziyareti sırasında BM Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü ile işbirliğinde bulunduğu için görevinden alındığı ve yetkililere konuyla ilgili kaygıların iletildiği belirtiliyor.

İşçi'nin "Barış İçin Akademisyenler" bildirisine imza attığı, bu bildiriye imza atan başka öğretim görevlilerinin de açığa alındığı ya da istifaya zorlandığı, hepsinin idari ve hukuki soruşturma geçirdiği de raporda kaydediliyor.

Rapordaki diğer ülkelerse Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Burundi, Cezayir, Çin, Eritre, Faz, Güney Sudan, Honduras, Hindistan, İran, İsrail, Küba, Meksika, Mısır, Moritanya, Myanmar, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Sudan, Tacikistan, Tayland, Türkmenistan, Umman ve Venezuela olarak sıralandı.

Raporda, "Söz konusu kişilerin ve akrabalarının üzerindeki büyük etkisinin ötesinde, yaptırımlar ve gözdağı sistematik olarak Birleşmiş Milletler'in insan hakları üzerine hareket kabiliyetini ve ortaklarının kuruma olan güvenini sarsıyor" denildi.

Raporda yer alan bütün vakaların Haziran 2016 ile Mayıs 2017 arasında gerçekleştiği kaydediliyor.

BM bütün devletlere bu tür yaptırımları durdurma, suçlamaları araştırma ve bu tür olayların meydana gelmemesi için önlem alma çağrısında bulundu.