Türkiye, İran ve Irak'tan ortak bildiri: Karşı önlemler masada

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı dolayısıyla New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, üçlü bir görüşmede bir araya geldi. Toplantı sonrası ortak bir bildiri yayımlandı.

Ortak bildiride, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Pazartesi günü yapılacak referandumun, 'Kürt halkı ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin lehine olmayacağı' belirtildi.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"(Üç bakan) 25 Eylül 2017'de KBY tarafından yapılması planlanan ve Irak'ın DEAŞ karşısında güçlükle elde edilmiş kazanımları büyük risk altına atan referandumdan duydukları kaygıyı dile getirmişler; KBY'de planlanan referandumun anayasaya aykırı olduğu ve bölgede yeni çatışmalara yol açma riski taşıdığı yönünde endişelerini ifade etmişler, referanduma karşı kesin muhalefetlerini kayda geçirmişlerdir. (Üç bakan) KBY liderliğine referandumu düzenlemekten kaçınması çağrısında bulunmaya karar vermişler, referandumun Kürtler ve KBY için faydalı olmayacağını vurgulamışlardır.

"Bu bağlamda üç bakan, karşı-önlemleri eşgüdüm içinde almayı gözden geçirme konusunda mutabakata varmışlar, Bağdat ve Erbil arasındaki sorunları çözmek için tek yolun Irak Anayasası çerçevesinde yapıcı diyalog olduğunu kabul etmiş, bu tırmanışı önlemek için Türkiye ve İran'ın desteğinin önemini vurgulamış, KBY'yi referandumdan vazgeçmeye ikna etmek için uluslararası çabalara duyulan ihtiyacı belirtmiş ve uluslararası topluluğa konu üzerideki çabalarını sürdürme çağrısını yinelemişlerdir."

TSK Irak sınırında tatbikatta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, IKBY'ye yaptırımlar uygulanabileceğinin sinyalini vermişti.

Türk Silahlı Kuvetleri (TSK) de Irak sınırında tatbikatını sürdürüyor.

Batılı güçlerin Erbil ve Bağdat'a sunduğu 'yeni alternatif plan' sonrası referandumun ertelenmesi gündeme gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Çarşamba günü, bu planı reddetmesi halinde, IKBY'ye Bağdat ile müzakerelerde kendilerine daha iyi bir plan sunamayabileceğini açıklamıştı.