TBMM Irak ve Suriye tezkeresini uzatmak için olağanüstü toplandı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon düzenlenmesi konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını öngören tezkereyi oylamak üzere toplandı. Genel Kurul toplantısı, yoklama alınmasıyla başladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve Mehmet Muş, 213 milletvekilinin imzasıyla Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağıran yazıyı Cuma akşamı TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunmuştu.

TBMM'nin üçüncü yasama yılı çalışmalarına 1 Ekim'de toplanması öngörülüyordu. Ancak Cuma günü sunulan davet yazısıyla Genel Kurul tezkereyi oylamak üzere toplandı.

Mevcut tezkerenin süresi 30 Ekim 2017'de doluyor. Ancak, tezkerenin süresinin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Pazartesi günü yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu öncesinde uzatılması için TBMM Genel Kurulu da olağanüstü toplantıya çağrıldı.

AKP, tezkerenin bir yıl daha uzatılmasına destek veriyor.

Ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de tezkereyi destekleyeceğini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cuma gecesi yaptIğı açıklamada, "Tezkere terörle mücadelede TSK'nın elini güçlendirecekse destekleriz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de desteğini açıklayan diğer parti oldu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, bu oylamayla, IKBY'nin bağımsızlık referandumuna karşı "TBMM'nin Türk milleti adına vereceği kuvvetli ve kararlı adımı bütün dünyanın göreceğini" belirtti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ise tezkereye 'hayır' oyu vereceğini açıkladı.

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Cuma akşamı düzenlediği basın toplantısında, "savaş ve ırkçı politikalara 'hayır' demek için" tezkereye ret oyu vereceklerini söyledi.