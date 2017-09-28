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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe akşam saatlerinde Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda mutabık kaldıklarını söylerken, Putin de Suriye iç savaşının çözümü için fiili koşulların oluştuğunu belirtti.

Bu, iki liderin son bir yıl içerisinde yaptığı yedinci görüşme oldu. Liderler, ikili görüşmenin ardından kısa bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamanın ardından soru alınmadı.

Basın toplantısında Erdoğan, "Hem Irak hem de Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz. Bölgemiz çok daha kırılgan hale geliyor. (Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık) Referandumun hiçbir meşruiyeti yoktu. Maalesef Bölgesel Yönetim tüm dostça ikazlara rağmen referandumu düzenlemekle çok büyük bir yanlış yapmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı, IKBY'nin daha vahim hatalar yapmasının engellenmesi gerektiğini de ifade etti.

Erdoğan ayrıca Putin ile görüşmesinde, Suriye sorununun siyasi yoldan çözüme kavuşturulması konusunda kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiklerini vurguladı.

Erdoğan'dan sonra söz alan Putin de görüşmeyi, "çok verimli ve samimi" olarak nitelendirdi.

Rus lider, Suriye iç savaşının sona erdirilmesi için fiili koşulların yaratıldığını söyledi.

Erdoğan ile görüşmelerinde İdlib'teki çatışmasızlık bölgesini de ele aldıklarını aktaran Putin, Astana'da yürütülen görüşmelerin Birleşmiş Milletler nezdindeki çözüm arama sürecine önemli bir ivme kazandırdığını da sözlerine ekledi.

Erdoğan da İdlib'teki çatışmasızlık bölgesiyle ilgili çalışmaların bundan sonra çok daha yoğun bir şekilde sürdürüleceğini vurguladı.