Telif hakkı Getty Images Image caption Fethullah Gülen, 1999 yılından bu yana ABD'de yaşıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fethullah Gülen'in ABD'den iadesiyle ilgili dosyanın tamamlandığını ve süreçle ilgili hiçbir eksiğin kalmadığını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, bir gazetecinin Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili sorusu üzerine dosyanın tamamlandığını söyledi.

Gül, "Uluslararası sözleşmeler ve iade sözleşmelerine göre tüm süreçler tamamlandı. Şu an iade edilmesi için teknik ya da belge anlamında hiçbir eksiklik kalmadı. Süreç itibarıyla hiçbir eksiklik kalmadı. Takip ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye, Ağustos 2016'da 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Gülen'in ABD'den iadesi için resmi başvuruda bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gülen'in iade edilip edilmemesine yönelik kararının, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın ortaklaşa gerçekleştireceği çalışmaların ardından sonuçlanacağını belirtmişti.

Fethullah Gülen, Mart 1999'dan bu yana ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşıyor.