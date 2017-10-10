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Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Türkiye'de göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya alma kararını eleştirdi. Yıldırım, "Bir resmi bankamızın genel müdür yardımcısını görevli gittiği ülkenizde yaka paça tutup hapse atarken bize mi sordunuz, bizden izin mi aldınız?" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Binali Yıldırım, ABD'nin vize yaptırımlarına "misliyle karşılık vereceklerini" söyledi.

Yıldırım, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan Metin Topuz'un tutuklanmasına ilişkin olarak, "Türkiye bir hukuk devleti. Suç işleyen veya suç isnadı yapılanın, Amerika'nın misyonunda olması ona bir ayrıcalık mı getirecek? Beyefendilerden izin mi alacağız? Onların icazetini mi alacağız?" dedi.

Yıldırım daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

"(Fethullah Gülen'i kast ederek) Hala 15 Temmuz darbe girişiminin elebaşı FETO'yu niye orada tutuyorsunuz? Bu müttefikliğe sığar mı? ABD'nin vize kararı müttefik ilişkilerimiz ile bağdaşmıyor.

"Bir resmi bankamızın genel müdür yardımcısını görevli gittiği ülkenizde yaka paça tutup hapse atarken bize mi sordunuz, bizden izin mi aldınız?"

"Ülkeler arasında devamlı dostluk ve düşmanlık olmaz. Ülke ilişkilerini belirleyen karşılıklı menfaattir. Hele hele bu devletler müttefik ülkeler ise bazı meseleleri ileri sürüp vatandaşları cezalandırmaya kalkmak çok yakışıksız bir davranıştır.

ABD'yi sağduyulu davranmaya davet eden Yıldırım, Türkiye'deki ABD misyonlarının ve personelinin güvenliğine yönelik taahhütlerimizin sorgulanmasından da esef duyduklarını söyledi.

'ABD ile müttefiklik devam edecekse…'

Başbakan Yıldırım konuşmasında Suriye'nin İdlib vilayetindeki operasyona da değindi. Yıldırım operasyon ile barışa ve istikrara katkı sağlamak için gerekli sorumluluğu aldıklarını söyledi ve ekledi:

"Eğer (ABD ile) müttefikliğimiz devam edecekse, Suriye'de PKK'nın kuzenleri, yeğenleri PYD, YPG'ye de kol kanat germekten vazgeçmeli. Düşmanlarımızla iş tutmak, müttefikliğimize yakışmaz. Müttefiklik zor zamanda da güzel günlerde de birlikte olmak demektir."

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Bahçeli: ABD Büyükelçiliğinin kararı skandal

Öte yandan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ABD Büyükelçiliğinin kararını "skandal" olarak nitelendirdi.

Devlet Bahçeli, ABD'nin sudan bahanelerle sanal kriz arayışına yeltendiğini söyledi.

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD vize engeliyle neyi amaçlamaktadır? Hani dosttuk? Hani iki ülke hiç olmadığı kadar yakındı? Bu masalları Trump anlatmıyor muydu? Kısa zaman içinde değişen ne oldu? Kimin damarına basıldı? Kimlerin uykuları kaçtı, kimler kabus yaşamaya başladı?

"Türkiye ve ABD arasındaki gerilimlerin iki ülke vatandaşlarına zarar vermesinin hata olduğunu vurgulayan Bahçeli, 'ABD'nin, dostluk, müttefiklik, stratejik ortaklık vizesinin süresi sanıyorum dolmak üzeredir."