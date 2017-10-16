Hulusi Akar ve Yaşar Güler'in tutulduğu koridordan ilk görüntüler

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komutanların tutulduğu Akıncı Üssü Karargâh binasının koridor görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) paylaştığı görüntülerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile dönemin Genelkurmay 2'inci Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in darbe girişiminde yer alan askerler tarafından üsse getirilişleri görülüyor.

Akar, getirilişi sırasında görüntülere yaklaşık 2 saniye yansıyor, arkadan geçerken görülüyor.

Güler ise gözleri ve kolları bağlı bir şekilde Akıncı Üssü Karargah binasındaki bir odaya sokuluyor.

DHA videoda görülen saatin, mahkeme tarafından yapılan tespitlerde yaklaşık 45 dakika geri olduğunun belirlendiğini bildirdi.