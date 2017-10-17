Şırnak'ta ruhsatsız kömür ocağında göçük: 6 işçi hayatını kaybetti

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Şırnak'taki bir kömür ocağında meydana gelen göçükte, 6 işçi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı 2 işçinin ise kurtarıldığını bildirdi.

Ajans, yaralı işçilerin Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıklarını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise madenin kaçak işletildiğiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Şırnak'ta meydana gelen kazanın olduğu maden sahası, işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için MİGEM tarafından 2013 yılında faaliyete durdurulmuş bir sahadır. Kazanın meydana geldiği saha için MİGEM tarafından verilmiş çalışma ruhsatı söz konusu değildir. Yapılan işlem kaçak işlemdir." denildi.

3 No'lu açık kömür ocağı, Şırnak ile Cizre arasında, Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocakları bölgesinde bulunuyor.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım, göçük alanına gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri de çevrede sıkı güvenlik önlemleri aldı.