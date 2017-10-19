Türkiye'deki kurbağa operasyonu Guardian'da

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İngiliz Guardian gazetesi bugün sayfalarında, Salı günü Jandarma'nın Nevşehir'de ülke dışına kaçırılmak istenenen 7500 kurbağayı ele geçirilmesine yer ayırdı.

Haberde bu kaçakçılık planının, Türkiye'deki en büyük kurbağa kaçakçılığı planlarından biri olduğu belirtiliyor.

Guardian, olayda beş kişinin gözaltına alındığını, ele geçirilen kurbağaların ise doğaya salındığını bildiriyor.

Gazete, özellikle Fransa ve Çin'de kurbağa etinin geniş bir pazarı bulunduğunu, bunun ticaretinin kârlı olduğunu yazıyor.

Kurbağa bacağı tüketimi eleştirilere neden oluyor

Gazete konuyla ilgili Singapur'daki Ulusal Üniversite'den, nesli tükenmekte olan hayvanların korunması doğrultusunda genom bilimi alanında eğitimini sürdüren, Türkiyeli doktora öğrencisi F. Gözde Çilingir'in görüşlerine de yer vermiş.

Çilingir Guardian'a, bu operasyonun önceki operasyonlara kıyasla çok daha büyük olduğuna dikkat çekmiş:

"Temelde yaptıkları şu: Dışarı çıkıyorlar ve daha sonra bunları çiftliklere satmak için yakalayabildikleri kadar kurbağa yakalıyorlar. Bu, kabul edilemez çünkü bu tür bir toplama kontrol edilmiyor. Bu bölgede ayrıca birçok endemik kurbağa türleri de var ki bunların ticareti kısıtlanmış durumda".

Haberin devamında özetle şu bilgiler yer alıyor:

"Bu kurbağalar, Doğu Anadolu'da doğup Karadeniz'e akan Kızılırmak Nehri havzasında yakalandı. Kızılırmak'ın deltası ve sulak arazileri, Türkiye'nin ekolojik olarak en fazla çeşitliliğe sahip yerleri arasında. Bu bölgede 350'den fazla kuş türü ve 560'dan fazla bitki çeşidi var. Türkiye geçen yıl, bu bölgenin Dünya Mirası listesine girmesi Unesco'ya başvurdu.

"Fransızların kurbağalara yönelik iştahı sık sık, kurbağaların nüfusunu azalttığı ve Endonezya gibi, Avrupa'ya en fazla kurbağa bacağı ihraç eden ülkelerin doğasına zarar vermesine neden olduğu için eleştiriliyor".