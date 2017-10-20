Açlık grevindeki Semih Özakça’ya tahliye, Nuriye Gülmen’e tutukluluğa devam kararı

Telif hakkı EPA Image caption Nuriye Gülmen ve Semih Özakça

OHAL döneminde KHK ile ihraç edildikleri için 226 gündür açlık grevinde olan tutuklu eğitimcilerden Semih Özakça'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi. Nuriye Gülmen'in ise tutukluluğu sürecek.

Kararı BBC Türkçe'ye değerlendiren Semih Özakça'nın eşi Esra Özakça, Nuriye Gülmen'in hapiste tutulması kararına ilişkin olarak, "Buruk bir sevinç. Çeyreğin çeyreği bir sevinç" dedi.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün Sincan Cezaevi'ndeki salonda görüldü.

Semih Özakça bugün duruşma salonuna tekerlekli sandalye ile getirildi. Hastanede tutulan Nuriye Gülmen ise duruşmaya getirilmedi.

Duruşmada SEGBİS sistemiyle bağlanan tanık Berk Ercan'ın ifadesi alındı ve Özakça'nın savunmasına devam edildi.

Avukat Murat Yılmaz duruşmada, Özakça ve Gülmen'in raporlara göre hayati tehlikelerinin bulunduğu ancak tutukluluklarının devam ettiğini belirterek, tahliye istedi.

Savcı ise her iki eğitimcinin de tutukluluğunun devamını talep etti.

Gülmen ve Özakça'nın yargılanmasına devam ediliyor 226 gün Açlık grevine başlamalarından bu yana geçen süre 346 gün İade talebiyle protestoya başlamadan bu yana geçen süre

150 gün Tutukluluk süresi

84 gün Hastanede kaldıkları süre Getty Images

Bir sonraki duruşma 24 Kasım'da

Semih Özakça'nın tahliyesine hükmedilmesinin ardından bir sonraki duruşma tarihi 24 Kasım olarak belirlendi.

Ayrıca bu duruşmaya Nuriye Gülmen'in de getirilmesi kararlaştırıldı.

Gülmen ve Özakça, "terör örgütü propagandası ve üyeliği" suçlamasıyla yargılanıyor.

Mart ayında açlık grevine başlayan iki eğitimci 23 Mayıs'ta, "tutuklanmamaları halinde adaletin işleyişine zarar verecekleri" ve "adli kontrol koruma tedbirlerinin yetersiz kalacağı" gerekçeleriyle tutuklanmıştı.