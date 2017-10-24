Meral Akşener'in partisinde kimler var?

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile geçen yıl yollarını ayıran Meral Akşener, Çarşamba günü yeni partisini kurmaya hazırlanıyor.

Partinin logosu, adı ve kurucu üyelerinin yarın Ankara'da yapılacak etkinlikte açıklanması bekleniyor.

"Türkiye İyi Olacak" sloganıyla tanıtılan partiye dair tüm bu ayrıntılar şu ana dek sır gibi gizlendi.

Ancak özellikle bu hafta başından bu yana Akşener'in partisine katılmayı planlayan bazı isimler bu kararlarını kendileri açıklamaya başladı.

Şu ana kadar Akşener'in partisine desteğini açıklayan ya da katılması beklenen bazı isimler şöyle:

Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ: Akşener'le birlikte MHP içinde muhalif hareketi başlatan isimlerden biri. Şubat 2016'da MHP genel başkan yardımcılığı görevini yürütürken kongre yapılmasını talep ederek, bu görevinden istifa etti. Nisan 2016'da genel başkanlığa adaylığını koydu ancak uzun süre yargı süreci sonucunda kongrenin iptal edilmesinin ardından Kasım 2016'da partisinden ihraç edildi.

Isparta Milletvekili Nuri Okutan: Uzun yıllar çeşitli ilçelerde kaymakamlık görevinde bulunduktan sonra Siirt, Sakarya, Trabzon ve Şanlıurfa valiliği yaptı. 2015 Haziran ve Kasım seçimlerinde MHP'den meclise girdi. Daha sonra Akşener'in partisine katılmak üzere MHP'den istifa etti.

Telif hakkı AFP Image caption MHP'de kurultay için yola çıkan muhalif isimlerden Koray Aydın (en solda) ve Ümit Özdağ (en sağda), Meral Akşener'in (sağdan ikinci) partisine katılacaklarını açıklarken, Sinan Oğan ise şimdilik dışarıda duruyor

Balıkesir Milletvekili İsmail Ok: 2009-2014 yılları arasında Balıkesir Belediye Başkanlığı görevinde bulundu, bir yıl sonra yapılan her iki genel seçimde de MHP'den milletvekili oldu. Daha sonra partisinden istifa ederek, Akşener'in kuracağı partiye katılma kararı aldı.

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu: 1993-2008 yılları arasında Türk Tarih Kurumu başkanlığını yürüttü. 2007 yılında "Kürtler Türkmen, Alevi Kürtler ise Ermeni dönmesidir" sözleri büyük tartışma yarattı. Siyasete MHP'den girdi ve önce 2011, sonra da 2015 seçimlerinde milletvekili oldu.

İzmir Milletvekili Aytun Çıray: CHP'den ayrılarak, Akşener'in partisine katılacağını açıklayan ilk milletvekili. Tıp doktoru ve daha önce uzun yıllar Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı yaptı. Ayrıca, farklı şirketlerine yönetiminde yer aldı. Siyasete sağ partilerden başladı. Siyasi çalışmalarını önce Doğru Yol Partisi'nden (DYP), sonra da Anavatan Partisi'nde (ANAP) yürüttü, son olarak 2011 yılında CHP'den milletvekili seçildi.

Telif hakkı TWITTER Image caption Mustafa Kemal Atatürk'ün akrabası Selin Söğütlügil, Akşener'in bildirisinin "akıllıca" olduğunu düşünüyor

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın: Siyasi faaliyetlerini uzun yıllar boyunca MHP çatısı altında yürütmüş, partide genel sekreterlik görevinde bulunmuş bir isim. 2012'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karşısında parti liderliğine adaylığını koydu ancak seçimi kaybetti.

Eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz: 1996 yılında DYP İçel milletvekili seçildi ve iki dönem görev yaptı. 1996'da Mesut Yılmaz başbakanlığında kurulan ANAYOL ile yine aynı yıl içinde bu kez Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında kurulan REFAHYOL hükümetlerinde devlet bakanlığı görevi yaptı. Siyasetten bir süredir uzak duran Yılmaz, bazı düşünce kuruluşları ve üniversitelerde çeşitli görevlerde bulundu.

Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Ahat Andican: Tıp doktoru. 1995 genel seçimlerinde ANAP'tan İstanbul milletvekili oldu. 1997-1999 yılları arasında Türk topluluklarından sorumlu devlet bakanlığı ve hükümet sözcülüğü yaptı. Türk topluluklarına dair yayınlanmış eserleri bulunuyor.

Emekli SAT Komandosu Ali Türkşen: Emekli deniz kurmay albay. Ocak 1996'da Kardak Adası'na çıkan SAT Timi'nin komutanı olarak tanınıyor. Balyoz davasında yargılandı ve Hasdal Askeri Cezaevi'nde 3,5 yıl hapis yattı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından katıldığı tartışma programlarında dikkatleri üzerine çekti. Hapisteyken "Adaletin Şeytan Üçgeni Beşiktaş-Silivri-Hasdal" ve "Kardak'ta Kahraman Hasdal'da Esir" kitaplarını kaleme aldı.

Elif Gökdemir: Akşener'in bir kısmını Eylül sonunda açıkladığı Kurucular Kurulu'nun en genç üyesi. 1992 doğumlu. Japonya'daki Tokyo Wadesa Üniversitesi ve Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'nde eğitim aldı. İngilizce ve Japonca Biliyor. Partiye katılma nedenini "sonunda biri çıkmış aynı şeyleri yaparak, beyhude farklı sonuçlar beklemek yerine bambaşka, yepyeni... bir yol denemeye karar veriyor" sözleriyle açıkladı.

Selin Söğütlügil: Mustafa Kemal Atatürk'ün amcasının torunu Hayreddin Oytun Söğütlügil'in kızı. İngiliz The Times gazetesine, Akşener'in partisine katılabileceği ve 2019'da milletvekilliğine aday olabileceğinin sinyallerini verdi. Akşener'in bildirisini "akıllıca" olarak tanımlıyor.

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Akşener'in Eylül ayında partinin Kurucular Kurulu'nda yer alacağını söylediği diğer isimler ise şöyle: