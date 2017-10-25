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Uluslararası Polis Örgütü İnterpol'ün hakkında çıkardığı kırmızı bültenle arama kararı ile tutuklanacağı endişesiyle Hollanda'da yapılacak basın özgürlüğü paneline gitmeyeceği öne sürülen Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, "Hollanda'ya gideceğim, programımı aksatmayacağım" dedi.

BBC Türkçe'ye konuşan Can Dündar, Interpol'ün "Türk hükümetinin polis gücü haline gelmemesi gerektiğini" söyledi.

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan 'MİT TIR'ları' haberi nedeniyle hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Can Dündar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 1 Kasım'da gerçekleşecek basın özgürlüğü konulu panele davet edilmiş, paneli düzenleyen De Balie Kültür Merkezi ise, güvenlik endişesiyle ziyaretin iptal edildiğini açıklamıştı.

Can Dündar, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kültür Merkezi'nden aradıklarında İnterpol meselesi gündemdeydi, biraz bekleyelim demiştim. Ama daha sonra geleceğimi onlara söyledim. Ben programımı aksatmayacağım.

"İnterpol, Türk hükümetinin Avrupa ve dünyadaki polis gücü haline gelmemeli. Kesinlikle düşünce suçlularını gerçek suçlulardan ayırt etmeleri ve bir ayıklama yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunu elimden geldiğince gündemde tutmaya çalışıyorum.

"Bu, Avrupa'nın meselesi. Avrupa'nın konuşması gereken bir şey."

De Balie Kültür Merkezi Müdürü Yoeri Albrecht, Dündar'ın Almanya'daki gizli adresinden ayrılmasının bu koşullarda güvenli olmadığını, İnterpol'ün Türk makamlarının çağrısına yanıt verip vermeyeceğini bilmediklerini belirtmişti.

Gelişmeleri "şok edici" olarak değerlendiren Albrecht, "Bizim hukuk devletimiz öyle düzenlenmiş ki, bir semidiktatörün vatandaşlarına uyguladığı skandal kısıtlamalar için uğraşıyor" diye konuşmuş, beş yıldır özgürlük panelleri düzenleyen merkezin ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını dile getirmişti.

Dündar, genel yayın yönetmeni olduğu dönemde Cumhuriyet gazetesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'deki radikal İslamcı örgütlere silah ve mühimmat gönderildiği iddialarını içeren bir haber yayımlanmıştı.

Savcılık, devlet sırlarını ifşa etmek, casusluk ve terör örgütü üyeliği gerekçeleriyle, Dündar'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

2016 yılında mahkeme çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan Dündar, Türkiye'yi terk ederek Almanya'daki yerleşmişti.