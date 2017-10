Kongo'nun 'yanardağ gözlemcileri'

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki 3 bin 470 metre yükseklikteki Nyiragongo Yanardağı, dünyanın en aktif yanardağlarından biri. En son 2002'de faaliyete geçtiğinde onlarca kişi hayatını kaybetti, 90 bin kişi evlerinden oldu. Bu yüzden bir grup bilim insanı yanardağı sürekli gözlemliyor.

Bazen lav gölleri çok geniş bir alana yayılabiliyor.

Goma Volkan Gözlemevi'nden Mahinda yanardağı 'hasta bir insana benzetirken, "Volkan hasta bir insan gibidir ve biz onun her saniyesini gözlem altında tutmak zorundayız" diyor. Mahinda, "Her dört dakikada bir sismik veriler elimize ulaşır. Her on dakikada bir de sıcaklık düzeyini ölçeriz" bilgisini veriyor.

Nyiragongo en son 2002 yılında faaliyete geçtiğinde onlarca kişi öldü. 90 bin kişi evsiz kaldı.

Yanardağ Uzmanı Celistin Mahinda 2002'de uyardığını ama görmezden gelindiğini söylüyor.

Kentin bazı kısımları yanardağın katılaşmış lavlarının etrafına inşa edilmiş durumda. Bu yüzden Mahinda'nın kentte hatırı sayılır bir ünü var.

Ne zaman Mahinda kentten ayrılsa halk 'ya yanardağ faaliyete geçerse' diye kaygılanıyor.

Şimdilik yanardağ gözlem altında ve turistlerin Nyiragongo'ya ilgisi yüksek.