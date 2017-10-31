Özgür Gündem davasında iki tahliye sonrası tutuklu sanık kalmadı

Telif hakkı DHA

"PKK propagandası yaptığı" gerekçesiyle kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada, imtiyaz sahibi Kemal Sancılı ile yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya tahliye edildi.

Davada yargılanan Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya 441, İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı ise 301 gündür tutukluydu.

Karar sonucu ise dava kapsamında tutuklu gazeteci kalmadı.

Özgür Gündem 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL kapsamında 16 Ağustos 2016'da KHK ile kapatılmıştı.

Telif hakkı @fpolat69 ‏ Image caption İnan Kızılkaya

17,5 yıla kadar hapisleri isteniyor

İstanbul-Çağlayan'da 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 5. duruşmada gazetenin yayın danışma kurulunda olan yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci Necmiye Alpay'ın yanı sıra Genel Yayın Yönetmeni Zana Bilir Kaya ile yazarlar Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve bir diğer yayın danışma kurulu üyesi Bilge Akut tutuksuz yargılandı.

29 Aralık 2016'da başlayan davanın iddianamesinde; şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Aslı Erdoğan 4,5, Necmiye Alpay ise 4 ay hapis yattıktan sonra Aralık ayı sonunda tahliye edilmişlerdi.

İddianamede Özgür Gündem'in yayın politikasının "Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik düzenini değiştirmek, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak, yıkmak veya ele geçirmek" olduğu öne sürülüyor.

Tahliye kararıyla ilgili T24 sitesine görüş bildiren Necmiye Alpay, "İki arkadaşımızın bırakılması tabii ki iyi geldi. Tuhaf geliyor bu kadar sevinmek. Aslında olağan bir sonuç için, olağan durumlara aşırı duygular beslemeyiz aslında. Cumhuriyet için de umutlarım sürüyor. Bütün arkadaşlarımızın tahliye edilmesini umuyorum" dedi.