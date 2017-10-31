Cumhuriyet gazetesi davasında tahliye yok

Telif hakkı Tarık Tolunay

Cumhuriyet gazetesi davasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti dördüncü duruşmada tutuklu sanıklar Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabir Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper ile Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet ayrıca ilerleyen duruşmalarda Mehmet Faraç, Leyla Tavşanoğlu ve Doğan Satmış'ın tanık olarak dinlenmesine hükmetti.

Karar mahkeme salonunda alkışlar ve "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla protesto edildi.

Bir mahkeme üyesi ise Murat Sabuncu, Akın Atalay ve Ahmet Şık'ın tahliyesini talep etti.

Gazetenin eski yazarlarından Doğan Satmış'ın, eski Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve MİT TIR'ları haberine ilişkin verdiği söyleşi, ek delil olarak dava dosyasına girdi.

Bir sonraki duruşmalar 25 ve 26 Aralık'ta yapılacak.

Savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamını istemişti.

Cumhuriyet gazetesi davasında yargılananlar

Tutuklu yargılananlar Akın Atalay Murat Sabuncu Ahmet Şık Emre İper Tutuksuz yargılananlar Kadri Gürsel Aydın Engin Hikmet Çetinkaya Orhan Erinç Bülent Yener Günseli Özaltay Turhan Günay Güray Öz Hakan Kara Musa Kart Önder Çelik Bülent Utku Mustafa Kemal Güngör Diğer sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır Ahmet Kemal Aydoğdu (Tutuklu yargılanıyor)

Davanın bugünkü duruşmasında yaşananlar ise özetle şöyle:

Bilirkişi: Emre İper'in telefonunda ByLock'a rastlamadım

Sabah saatlerinde Emre İper'in telefonunda ByLock olduğuna ilişkin iddialar gündeme geldi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Avukat Tora Pekin, "Dosyada Emre İper'in telefonunda ByLock olduğuna ilişkin tek bir teknik açıklama yok, sadece MİT'in listesinden alınmış bir girdi var. O listelerde nasıl haksızlıklar yapıldığına dair burayı gazete haberlerine boğmak mümkün. Bilirkişi 'ByLock vardır' diye rapor veremedi. Emre İper'in telefonunda ByLock olduğuna dair bir rapor dosyanıza asla gelmeyecek" dedi.

Ardından Adli Bilişim Uzmanı Tuncay Beşikçi dinlendi.

Bilirkişi Tuncay Beşikçi, "Sanığa ait incelenen telefon 9 Kasım 2013'te kullanılmış. Telefon ilk kullanıldığından beri hiç formatlanmamış. İnceleme açısından çok uygun çünkü geriye dönük silinmiş dosyaları kurtarabiliyoruz" diye konuştu.

Beşikçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Android olması da avantaj, Apple ve Blackberrylerde şifreleri kıramayabiliyoruz. İçerik araması yaptım, FETÖ ile ilgili anahtar kelimeler oluşturdum ve sonucunda FETÖ bağlantısı göremedim. Telefonda en çok Whatsapp kullanılmış. Yedekleriyle saklanmış. Bilinen tüm yöntemlerle ByLock aradım. hiçbir ByLock emaresine rastlamadım."

Telif hakkı AFP Image caption Bugünkü duruşma öncesi tutuklu gazete çalışanlarına destek için mahkeme İstanbul Adliye Sarayı önünde toplananlar

Osman Kavala'nın soruşturması kapsamında cep telefonu inceleme tutanağı dosyaya girdi

Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, Osman Kavala'nın soruşturması kapsamında cep telefonu inceleme tutanağının dosyaya girdiğini açıkladı. Dağ, Kavala ile Aydın Engin arasındaki bir yazışmayı okudu.

Murat Sabuncu yazışma sonrası, "Ara karar aynı, savcı mütalaası aynı, son anda size ulaştırılan belgeler aynı bir yılı doldurduk, her şey aynı! Özgürlüğümüzü kaybedişimizin üstünden bir yıl geçti. Sayın savcı aynı deja vu'yu yaşattı bize" dedi.

Sabuncu ayrıca "Cumhuriyet kimseden emir almaz. Cumhuriyetçilere emir verecek kimse daha anasından doğmadı. Biz gazeteciliği savcılardan mı öğreneceğiz? Yaşı kadar gazetecilik yaptığım bilirkişi mi öğretecek bize gazeteciliği?" ifadelerini kullandı.

İddianamede ne deniyor?

İddianamede, Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticilerine "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlamaları yöneltiliyor.

Ayrıca gazetenin yayın politikasının son 3 yıllık dönemde, özellikle de 15 Temmuz darbe girişimine giden süreç ve sonrasında değiştiği belirtiliyor.

İddianamede, gazetenin "yıkıcı ve bölücü haberlere imza atma", "terör örgütleri liderlerinin ve yöneticilerinin şiddet çağrısı yapan açıklamalarına yer verme" ve "terör örgütü liderlerini sevimli ve meşru gösterme" gibi suçlamalara da yer veriliyor.

Tarık Tolunay da bugünkü duruşmayı çizimleriyle takip etti.

Son bir yılda neler yaşandı?

"PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 31 Ekim 2016'da gözaltına alınan Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Bülent Utku, Önder Çelik ve Hakan Kara, 4 Kasım 2016'da tutuklandı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Akın Atalay da, Almanya dönüşü sonrası çıkarıldığı mahkemece 12 Kasım 2016'da cezaevine gönderildi.

Ahmet Şık, 31 Aralık 2016'da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda "FETÖ propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.

Karikatürist Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Utku ve Önder Çelik, vakfın Danışma Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Kemal Güngör, Okur Temsilcisi Güray Öz, köşe yazarı Hakan Kara ve Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay 29 Temmuz'da sona eren ilk duruşmada, Yayın Danışmanı Kadri Gürsel ise davanın 24 Eylül'de görülen üçüncü duruşmasında tahliye edildi.

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç ile Genel Yayın Yönetmeni Aydın Engin ve yazarlardan Hikmet Çetinkaya da tutuksuz yargılananlar arasında.

Almanya'da bulunan Can Dündar ve ABD'de yaşayan İlhan Tanır hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

"Jeansbiri" adlı twitter hesabının sahibi olduğu iddia edilen ve darbe girişimi soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ahmet Kemal Aydoğdu'nun davası Cumhuriyet gazetesi davasıyla birleştirilmişti.