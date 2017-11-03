Enflasyon son 9 yılın en yükseğinde: %11,90

  • 3 Kasım 2017
Türkiye'de alışveriş yapan insanlar. Telif hakkı AFP

Yıllık enflasyon Ekim ayında piyasa beklentilerinin üzerinde artarak son 9 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 11,90'a çıktı.

Reuters haber ajansının piyasa anketinde yıllık enflasyonun %9,7 olması bekleniyordu.

Türkiye istatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi Ekim'de aylık bazda yüzde 2,08 artış kaydetti. Reuters anketinde artışın yüzde 1,87'de kalacağı öngörülmüştü.