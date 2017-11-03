Enflasyon son 9 yılın en yükseğinde: %11,90
- 3 Kasım 2017
- Paylaş Facebook
- Paylaş Twitter
- Paylaş Messenger
- Paylaş Messenger
- Paylaş E-posta
-
Paylaş
PaylaşDış linkler yeni bir pencerede açılacak
-
E-postaPaylaş E-posta
-
-
MessengerPaylaş Messenger
-
MessengerPaylaş Messenger
-
-
Google+Paylaş Google+
-
-
Bu linki kopyalaPaylaşma hakkında
Dış linkler yeni bir pencerede açılacak
-
Yıllık enflasyon Ekim ayında piyasa beklentilerinin üzerinde artarak son 9 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 11,90'a çıktı.
Reuters haber ajansının piyasa anketinde yıllık enflasyonun %9,7 olması bekleniyordu.
Türkiye istatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi Ekim'de aylık bazda yüzde 2,08 artış kaydetti. Reuters anketinde artışın yüzde 1,87'de kalacağı öngörülmüştü.