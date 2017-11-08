'BBC Arşivlerinde Türkiye' programı 10 Kasım'da yayında

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BBC Türkçe, BBC'nin Türkiye'yle ilgili 60 yıllık TV arşivlerini izleyiciyle buluşturuyor.

'BBC Arşivlerinde Türkiye' programı, 10 Kasım Cuma günü, BBC'nin 1970'de hazırladığı 'Atatürk: Türklerin Babası' belgeseliyle başlıyor.

BBC'nin 1950'lerden 2000'lere uzanan Türkiye arşivlerinde, Türkiye siyasetiyle ilgili haber paketleri, programlar ve belgeseller yer alıyor.

Arşiv görüntüleri; birçok önemli devlet insanı, siyasetçi, iş insanı, siyasi eylemci, sivil toplum örgütü temsilcisiyle röportajları da içeriyor.

Arşivlerde, Türkiye tarihindeki olayların yanı sıra kültürel içerikli görüntüler de yer alıyor.

'BBC Arşivlerinde Türkiye' 1950, 1960, 1970 ve 1980'lerden, çoğu İstanbul'dan olmak üzere, farklı kentlerin görüntülerine de yer verecek.

Yayınlar hem sayfada hem de sosyal medyada olacak

Programda, BBC'nin elindeki mevcut arşiv görüntüleri kullanılacak.

Dolayısıyla Türkiye'nin geçmişinde yaşanan her önemli konuyla ilgili görüntülerden ziyade sadece BBC'nin geçmişte haberleştirdiği konulara yer verilecek.

Programların tümüne, BBC Türkçe'nin internet sitesindeki, 'BBC Arşivlerinde Türkiye' sayfasından ve BBC Türkçe'nin YouTube kanalından ulaşmak mümkün olacak.

Programların kısa versiyonları ise BBC Türkçe'nin Facebook, Twitter hesaplarından takip edilebilecek.

Bir de hatırlatma... BBC Türkçe Servisi'nin radyo arşiviyle hazırlanan 'Arşiv Odası' programlarına da buradan ulaşabilirsiniz.