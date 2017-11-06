Telif hakkı DHA Image caption Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesinin tanıtımına katıldı. Erdoğan proje ile ilgili olarak, "Sözünü aldım, 2019'un ilk çeyreğinde bitecek" dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında konuşan Erdoğan, AKM'nin artık kullanılmayacak durumda olduğunu söyledi.

Binanın yıkılmasına karşı direnişin ise ideolojik olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Protestolar, davalar, kampanyalar ve onca kavga gürültünün ardından sonunda nihayet bilimin, aklın, mantığın yoluna gelinmiştir. Bugün tanıtımı yapılacak projeyle, Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılarak yeniden inşa süreci başlamış oluyor. Türkiye 10 yıl önce yapması gereken bir işe ancak bugün başlayabiliyor. Bundan dolayı çok üzgünüm. Çünkü çoktan biz AKM'yi bitirmiş ve milletimizin hizmetine sunmuş olacaktır. Ülkemizin kaybettiği bu 10 yılın hesabını kim verecek?"

'Terörle mücadeleyi engellemeye çalışan anlayışla aynı'

Erdoğan AKM'nin yıkılmasına yönelik direnişin bir lobi faaliyeti olduğunu da söyledi:

"Ülkemizde taş üstüne taş koydurtmamayı maharet sayan, sistemin açıklarını kullanan hatta dışardan da ciddi destek alan kurumsallaşmış bir lobi bulunuyor. Biz ta İstanbul Büyükşehir Başkanı olduğum gün bu lobiyi tespit etmiştik. Başbakan olduk, bu lobinin her yerde aynı faaliyeti gösterdiğini gördük.

"Cumhurbaşkanı olduk, dünyanın dört bir yanında aynı lobinin uzantılarıyla karşılaştık. AKM'nin yeniden inşasına karşı çıkan zihniyetle, terörle mücadeleyi engellemeye çalışan anlayış aynıdır" dedi.

Erdoğan ayrıca Taksim Meydanı'nın hepsinin yayalaştırılacağını ve araç trafiğinin tamamen yer altına alınacağını söyledi.

'Opera binası 2 bin 500 kişilik olacak"

Yeni AKM projesi original binanın mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu tarafından hazırlandı.

Tabanlıoğlu "Yeni yapılan bina, içindeki opera binası 2 bin 500 kişilik olacak, dünyanın en büyük operaları arasına girecek. Aynı zamanda 800 kişilik konser salonu, tiyatro salonu, oda tiyatrosu, kütüphaneler, kafeler ve restoranlar olacak. Bizim 365 gün kullanabileceğimiz bir bina olacak. Bir önemli şey daha var. Operalar genellikle zengin ailelerin gittiği bir yerdi. Ama artık operalar hepimizin gittiği, baleler hepimizin gittiği yer olmalı. Tüm cepheyi aynı zamanda içeride temsiller yapılırken burada çeşitli balelerin, operaların dışarda gösterilmesi için büyük bir dev ekran haline getireceğiz" dedi.

Telif hakkı Hürriyet Image caption AKM'nin yeni binası 2 bin 500 kişi kapasiteli olacak

Mevcut AKM'ye eklenecek yeni binada 800 kişilik tiyatro salonu, 1000 kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane, 885 araçlık otopark bulunuyor.

Karakol olarak kullanılmıştı

1946 yılında temeli atılan Türkiye'nin ilk opera binası olan AKM, 1969 yılında İstanbul Kültür Sarayı adıyla hizmete açıldı. 1970 yılında çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Tadilatların ardından 1978 yılında yeniden hizmete açıldı.

AKM, Mayıs 2008'te tadilat nedeniyle kapatıldı.

Bina, Gezi protestolarından sonra ir yılı aşkın süre polis karakolu olarak kullanılmıştı.