Erdoğan'dan 'FETÖ operasyonları' yorumu: Akıllı olanlar Türkiye'yi terk etti gitti, aklı yetmeyenler tuzağa düştü
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada Fethullah Gülen cemaatine yönelik yürütülen hukuki sürece ilişkin şikayetlere değindi. Erdoğan, "Akıllı olanlar Türkiye'yi terk etti gitti, aklı yetmeyenler burada tuzağa düştü" dedi.
Konuşmasında "devlet mekanizmasının FETÖ terör örgütünden arındırılacağını" belirten Erdoğan, ihanet çetesinin gerçek yüzünün 17-25 Aralık'ta teşhis edildiğini söyledi.
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bu ihanet çetesini görmüştür. Bizler 'Çocuklarınızı bunların okullarından alın' dediğimizde boşuna haykırmadık, 'Paranızı bankalarına yatırmayın' dediğimizde boşuna demedik. Onların bankasından parasını çekmeyenler şimdi yanımıza gelip 'Bilerek yapmadık' diyorlar.
"Hepsini bilerek yaptınız. Arabanızı sattınız, evinizi sattınız onların bankalarına yatırdınız. Şimdi 'Bizim taksiratımız yoktu' diye ağlıyorsunuz. Kusura bakmayın. Akıllı olanlar Türkiye'yi terk etti gitti, aklı yetmeyenler burada tuzağa düştü."
'Kimse gücenmeyecek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında dile getirdiği konulardan biri de 6 AKP'li il belediye başkanının istifasıydı.
Erdoğan, ayrılan arkadaşlarına teşekkür ettiklerini söyledi, "Kimse gücenmeyecek" dedi.
Partisinin çok büyük bir aile olduğunu belirten Erdoğan, herkese her an her yerde ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.
- Erdoğan AKP'de değişim düğmesine neden bastı?
- Melih Gökçek: Polemikler ve tartışmalı projelerle geçen 33 yıllık siyasi serüven
- Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifa edip AKP'den ayrıldı
Erdoğan, "Görevlerini devreden arkadaşlarımız bu büyük aile içinde çalışmaya, proje üretmeye devam edecekler" diye konuştu.
Konuşmadan diğer bazı satırbaşları şöyle:
- Türkiye'de artık hiçbir şey 3 Kasım'dan (2002) önceki gibi olmamıştır, olmayacaktır. Koalisyonların, kavgaların, pazarlıkların, vesayetin, yoklukların artık dönem itibariyle sona erdiği 1990'ları bir daha milletimize yaşatmayacağız. Geçtiğimiz 15 yılda ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetlerle sadece 1990'ların değil, cumhuriyet döneminin tamamından daha büyük, daha etkin, daha yaygın bir yönetim anlayışının ifadesidir.
- Bizim bir şehidimizin kanı yüzlerce teröristin kanıyla ölçülemez.
- Gizli-açık ambargolar, ayaklarımıza takılan çelmeler, hemen her konuda maruz kaldığımız ikiyüzlü tavırlar elbette bizi sıkıntıya sokmaktadır. Ama bu sıkıntılar, sakalımızın tıraşı mesafesindedir. Buna karşılık biz asırlık bir planı bozarak onların kollarını buduyoruz.
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız, dün itibariyle ihracatçılarımız ve ithalatçılarımıza çok kolaylık sağlayacak bir sistemi devreye soktu. Bu sistem ile gümrüklerdeki eşyaların nerede olduğu, hangi işlemin yapıldığı, hangi işlemin yapılacağı, ne kadar süreceği gibi bilgilerin tamamı cep telefonu veya bilgisayar üzerinden görülebilecek.
- Türkiye'nin otomobili projesi, dördüncü atılım döneminin lokomotifi olacak.