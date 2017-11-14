En az 415 torunu olan Diyarbakırlı Şahe Nine hayatını kaybetti

Telif hakkı HATICE KAMER Image caption Şahe Nine'nin gerçek yaşı bilinmiyor.

En az 415 torunu olan ve Türkiye'nin en yaşlı insanlarından biri olan Diyarbakırlı Şahe (Şaxê) Tayurak, hayatını kaybetti.

Pazartesi günü yaşamını yitirdiği öğrenilen ve gerçek yaşı bilinmeyen Tayurak, Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çocukları, nüfus cüzdanındaki doğum tarihi 1 Temmuz 1919 olan annelerinin nüfusa küçük kaydedildiğini ve onun en az 130 yaşında olduğunu söylüyordu.

"Şahe Nine" olarak da bilinen Şahe Tayurak'ın oğullarından Cemal Tayırak ise annesinin gerçek yaşının kemik testi ile tespit edilmesini istiyordu.

Torunlarından Fesih ise babaannesinin hafızasının son nefesine kadar açık olduğunu söyledi.

En büyük çocuğu 91 yaşında

Başından üç evlilik geçen Şahe Nine'nin en büyüğü 91 (Telliye Tayurak), en küçüğü 61 yaşında (Cemal Tayurak) olan 7 çocuğu var.

En büyük torunu, en küçük oğlundan büyük.

Telliye Tayurak'ın 71 yaşındaki oğlunun da ayrıca torunu var.

Tayurak ailesinin Sur Alipaşa mahallesindeki evleri 2 ay önce yıkılmıştı.

Şahe Nine'nin torunu Dilek, babaannesinin ölmeden önce, ömrünün son 15 yılını geçirdiği Sur'daki evine geri dönmek istediğini söyledi:

"Başka bir eve gidersem ölürüm diyordu. Yeni ev bitince Sur'a geri döneceğimizi söyleyerek teselli ediyorduk. 20 günde yeme içmeden kesilmişti, son birkaç gündür çok halsizdi."