Erdoğan Merkez Bankası'nı eleştirdi, Dolar/TL kuru 3,90'ı gördü

Telif hakkı AFP Image caption Erdoğan, "Anlamadıkları şu, faiz lobisine çalışıyorlar. Tabii ki faiz lobisi bunu düşürmeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nı faizleri düşürmediği gerekçesiyle eleştirdi. Erdoğan'ın konuşması sonrası Türk Lirası değer kaybetti, Dolar/TL kuru 3,90'ı gördü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye'de enflasyonu faizin doğurduğunu söyledi.

Ülkede bunu anlamak istemeyenlerin sorunu "Batı kafasıyla" çözmeye çalıştığını belirten Erdoğan, "Anlamadıkları şu, faiz lobisine çalışıyorlar. Tabii ki faiz lobisi bunu düşürmeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkez Bankası'nın söyledikleri tutmuyor. 'Merkez Bankası'nın bağımsızlığı var, müdahale etmeyin' diyorlar. Müdahale etmeyince bu hale geliyor. Tablo ortada" dedi.

Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin ekonomide ciddi bir operasyonla karşı karşıya olduğunu vurguladı, "hiçbir nedeni olmayan dövizdeki şişkinliğin" kısa bir sürede kalkacağına ve kurun tekrar kendi seyrine döneceğine inanıdığını, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin düzenli bir şekilde yükseldiğini söyledi.

Dolar 3,90'ı gördü

Dün gelişmekte olan piyasalardaki olumlu seyirle 3,85'e gerileyen Dolar/TL bugüne 3,86-3,87 bandında başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla yükselişe geçen kur kısa süreliğine 3.90'ı gördü.

Sonrasında yeninden gevşeyen kur 3,89'lu seviyelerde alıcı buluyor.

TSİ 12.00 itibarıyla dolar 3,8935 TL'den alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro 4,5890 TL'den el değiştirdi.

Türk Lirası'nın değer kaybı sürer mi?