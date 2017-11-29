'Zarrab hakkındaki suçlamaları 26 Ekim'de kabul etti'

Telif hakkı VOA Image caption Zarrab'ın suçlarını kabul ettiği belge

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını yasa dışı yollarla delmekle suçladığı iş adamı Reza Zarrab'ın, hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini gösteren belge üzerindeki gizlilik kararı kaldırıldı.

İran ve Türkiye vatandaşı Zarrab'ın, hakkındaki suçlamaları kabul ettiği belgeyi 26 Ekim'de imzaladığı görülüyor.

Amerikanın sesi (VOA), Amerika Adalet Bakanlığı'na bağlı elektronik işlemlerin gerçekleştiği sistemde "gizlilik" kaydı bulunan 366 sıralı dosyadaki belgeler üzerindeki gizlilik kararının, hâkim Richard Berman tarafından kaldırıldığını duyurdu.

Belgede Zarrab, kendisine yöneltilen tüm suçlamalar ve karşı karşıya kalabileceği ceza hakkında bilgilendirildikten sonra, suçlamaları kabul ettiğini belirtiyor.

Belgede ayrıca "Suçlarımı itiraf etme kararını hür olarak ve kendi isteğimle aldım. Suçlarımı hiçbir baskı, güç uygulama ya da korkutma olmadan kabul ediyorum." ifadesi de yer alıyor.

Suçlarını kabul eden Zarrab, mahkemede savcılık adına tanıklık yapacak.

Telif hakkı Reuters

Zarrab soruşturmasını başından bu yana takip eden New York Times muhabiri Benjamin Weiser da, Twitter hesabından Zarrab'ın hakkındaki 7 suçlamayı kabul ettiğini duyurdu.

Weiser, Zarrab'ın iddianamede yer alan 6 suça ek olarak, New York'ta tutulduğu hapishanede, gardiyanların kendisine cep telefonu ve alkol gibi kaçak mallar sağlamaları için hapishane memuruna rüşvet verme suçunu da kabul ettiğini yazdı.

Pazartesi günü yapılan jüri heyeti seçimi sonrası Salı sabahı başlayan duruşmalarda, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, tutuklu tek sanık olarak yargılanıyor.

İddianamede, aralarında eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da bulunduğu sanıklar hakkında altı suçlama var:

ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma,

Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma,

Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma,

Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma,

Kara para aklama,

Kara para aklamak için kumpas kurma.

Reza Zarrab savcılık makamının 'yıldız tanığı'

Savcı David Denton, Salı günü gerçekleştirilen ilk duruşmada Zarrab'ın iddia makamının "yıldız tanığı" olduğunu söyledi.

Denton, jüriye yönelik açılış konuşmasında, "Reza Zarrab'dan işin iç yüzünü öğreneceksiniz. Kendisi ABD yasalarını çiğnediği için suçlu olduğunu kabul etti ve devlet ile iş birliği yapma kararı aldı" dedi.

Telif hakkı Reuters

Savcı David Denton, Zarrab'ın ifadelerinin Türkiye'deki 17-25 Aralık (2013) soruşturmalarına da ışık tutabileceğini mahkeme salonunda ifade etti.

Denton, Zarrab'ın şirketlerinin para transferlerini gerçekleştirdiğini ancak "finans ve ekonomik yaptırımlar konusunda uzman" olarak tanımladığı Atilla'nın bu transferleri organize ettiğini öne sürdü.

"Zarrab niyeti ifade etti, Atilla metodu sağladı" diyen Denton, savunmada bulunan isimlerin gizlilik adına yalan söylediklerini de iddia etti.

Amerikanın Sesi, Reza Zarrab'ın ifade verme sıra numarasının beş olduğunu, ve bugün hâkim Richard Berman'ın karşısına tanık olarak çıkmasının beklendiğini yazdı.

Cezaevinden çıkarılan Zarrab'ın nerede tutulduğu bilinmiyor.

Atilla'nın avukatı Zarrab'ın tanıklığına itiraz etti

Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Victor Rocco ise açılış konuşmasında Zarrab'ın hapis cezasından kurtulmak için yalan söyleyebileceğini ve güvenilir olmadığını iddia etti.

Savunma makamının avukatı olan Rocco, "Hakan Atilla ile Zarrab'ın seyrek olarak iletişim kurduğunu ve birbirlerini sevmediklerini" de söyledi.

Reuters haber ajansı, Türk hükümetinin Salı günü, isimleri tanık listesinde olan ve davaya sahte belgeler sunduklarını iddia ettiği iki isim hakkında tutuklama kararı çıkardığını aktardı.

Anadolu Ajansı, hakkında tutuklama kararı çıkarılan kişilerin Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez ile eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir olduğunu yazdı.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Demokrasileri Savunma Vakfı'nın Türkiye uzmanı olan Erdemir, tutuklama kararı sonrası yaptığı açıklamada, hakkındaki iddiaların yalan ve tamamen siyasi olduğunu belirtti.

Zarrab geçen yıl Mart ayında ailesiyle gittiği Miami'de gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Mehmet Hakan Atilla ise bu yılın Mart ayında New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.