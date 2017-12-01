1975 yılından ilk kez yayınlanan İstanbul görüntüleri

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu kez, BBC'nin çocuk programı Blue Peter'ın 1975 yılından İstanbul'la ilgili hazırladığı yayını izleyicilerimizle buluşturuyoruz.

İstanbul, Blue Peter ekibi tarafından 1975'te iki ayrı yayında ele alınıyor.

Bu hafta izleyicilerimizle buluşturduğumuz bu ilk yayında Eminönü, Galata Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü, Eyüp gibi yerlerde yapılan çekimler yer alıyor.

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini, ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak kamuoyuyla paylaşıyor.

Program kapsamında ilk olarak 1970 yapımı "Atatürk: Türklerin Babası" belgeseli gösterildi.

Belgeseli izlemek için tıklayın.

İkinci bölümde ise 1981'deki Atatürk Yılı kapsamında yapılan etkinlikler ve Atatürk tartışmasıyla ilgili bir TV paketi yayımlandı.

İkinci bölümü bu linkten izleyebilirsiniz.

Üçüncü bölümde, BBC'nin 1958 yılında 'Hellenic Cruise' (Helen Seyri) adlı belgesel serisi için çekilen ve ağırlıklı olarak kentteki tarihi yapılara odaklanan görüntüler yayınlandı.

1958 yılından İstanbul görüntülerini izlemek için tıklayın.

BBC Arşivlerinde Türkiye programıyla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın.