Yayına hazırlayan: Mahmut Hamsici

BBC Arşivlerinde Türkiye'de bu hafta, 1969 yılında Türkiye'de çekilen, Pier Paolo Pasolini'nin yönettiği, Maria Callas'ın başrolünde oynadığı Medea filminin hikayesi var.

Usta İtalyan yönetmen Pasolini, Yunan mitolojisindeki Medea hikayesini Kapadokya bölgesinde filme aktardı.

Efsanevi opera sanatçısı Callas ise bu filmle ilk kez sinema dünyasına adım attı.

BBC çekimler yapılırken filmle ilgili kısa bir belgesel hazırladı.

İlk kez izleyicilerimizle buluşan belgeselde filmin hikayesi, Pasolini ve Callas'la röportajlar yer alıyor. Belgeselde ayrıca dönemin Kapadokya görüntüleri de bulunuyor.

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini, ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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