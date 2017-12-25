Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'a: 'Sevakin Adası'nı bize tahsis edin, restore edelim'

Telif hakkı AFP Image caption Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Aralık'ta Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir'le görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hartum Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, Sudan yönetimine "Sevakin Adası'nı bize tahsis edin, restore edelim, tarihi şanına layık hale getirelim" diye seslendi.

Fahri doktora aldığı Hartum Üniversitesi'ndeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Port Sudan'dan Sevakin Adası'na geçtiğini belirtip "Orada TİKA'nın yapmış olduğu Hanefi ve Şafii mescitlerinin, camilerini restorasyonu var" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu adayı bize tahsis etseniz de bu adayı tamamıyla şöyle bir restore etsek ve bu adayı tekrar tarihi şanına layık bir hale getirsek, dedim. Çünkü Sevakin Adası'nı bu halde görmek bizleri üzdü. Yer ile yeksan etmişler. Kim? Batı. Batı'nın karakterinde bu var. Oraları yer ile yeksan etmek suriyetiyle… Hamd olsun, şimdi yeniden restore etmek, ayağa kalkmak, kaldırmak bizlere nasip olduğu için ayrı bir memnuniyet içerisindeyim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sevakin Adası'yla ilgili Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir'e 'ayrıca bir ricada bulunduğunu' söyledi ve "Böyle bir tahsis yapar da hemen biz burada işe başlarsak, bu adayı yeniden aynı resimlerdeki gibi ihya ederiz, inşa ederiz ve Sudan artık bununla iftihar eder" diye konuştu.

Sudan'ın kuzeydoğusunda Kızıldeniz kıyısındaki liman şehri, 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethi ile Osmanlı topraklarına katılmış, Eritre, Cibuti ve Somali'nin kuzeyini kapsayan Habeş Eyaleti valileri burada ikamet etmişti.

Mısır Hıdivliği'ne 1865'te bırakılan Sevakin, 1882'de Türk denetiminden çıkıp İngiliz idaresine geçti, Sudan'ın İngiliz-Mısır idaresinden 1965 yılında bağımsızlığını kazanmasıyla da Sudan topraklarına dâhil edildi.