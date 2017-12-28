Ağzıyla resim yapan Yusuf Akgün: Engelimle çatışacak bir sebebim var

Ressam Yusuf Akgün, 6 yaşında elektrik çarpması sonucu iki kolunu da kaybetti, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüdü. Çizgi romanları okuyarak ağzında tuttuğu kalemle resim yapmaya başladı.

Bugünlerde İstanbul-Esenler'de resimleri sergilenen Akgün, "Bizi gördükleri zaman hemen mendillerine sarılıyor ve ağlamaya meyilleniyorlar. Ama ağzımla kalemi tuttuğum zaman önce ağlayıp sonra, 'Aaa' diyor ve ilginç buluyorlar" diye konuşuyor ve ekliyor:

"İnsanlar üzülebilir, ağlayabilir ama benim engelimle çatışacak bir sebebim var. Bu gurur verici ama bu konuda böbürlenmek de istemiyorum. Benim için önemli olan saygınlık. Kalemi tuttuğum zaman insanların bana acımasından ziyade saygınlık kazanma benim için daha önemli."

"Akif'in şiirlerini çizgiyle anlattılar" sergisi 31 Aralık Pazar gününe kadar açık.