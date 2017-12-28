ABD ile vize krizi çözüldü, Türkiye 'yanlış bilgilendirmeye' tepki gösterdi

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ABD ve Türkiye karşılıklı tüm vize kısıtlamalarını kaldırdı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türk hükümetinin "üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kaldığını" belirtti. Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği'nin yanıtı, "ABD'nin Türkiye'den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesini doğru bulmuyoruz" oldu.

İlk olarak ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de uygulanan tüm vize kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Türk hükümeti, Büyükelçilik ve Konsolosluklarımızdaki yerel çalışanlarımızın, Türk yetkililerle iletişim dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır" ifadesi yer aldı.

Büyükelçilik önceki açıklamalarında Türk vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak, Türkiye'ye yönelik vize uygulamasında normale dönüleceğini belirtti.

'Yanlış bilgilendirmeyi doğru bulmuyoruz'

Bu açıklamalar sonrası, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, ABD vatandaşlarına yönelik vize rejimindeki kısıtlamaların eş zamanlı olarak kaldırıldığını duyurdu.

Ancak açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"ABD'nin açıklamasında sözü edilen güvenceler bağlamında, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz. Daha önce de dikkat çekmiş olmamıza rağmen, ABD'nin Türkiye'den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesini doğru bulmuyoruz."

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin ABD'de Türk vatandaşlarıyla ilgili süren davalara ilişkin çok ciddi endişelerinin sürdüğü, Türk yetkililerin bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Amerikalı muhataplarıyla görüşmeyi sürdürecekleri belirtildi.

Karar 8 Ekim'de alınmıştı

ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı.

Türkiye de ABD'nin adımına yine vize başvurularını askıya alarak yanıt vermişti.

Dışişleri Bakanlığı, Metin Topuz'un "ABD Konsolosluğu'nun kayıtlı personeli olarak diplomatik listede yer almadığını" açıklamıştı.

Türkiye'deki ABD Diplomatik Misyonu Topuz'un "hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından" rahatsızlığını dile getirmişti.

Vize krizi ise iki ülke arasındaki en kapsamlı diplomatik yaptırımlar olarak görülüyordu.

4 soruda ABD-Türkiye vize krizinin diplomatik boyutu

Dolar/TL kuru 3,77'ye geriledi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama sonrası Türk Lirası Amerikan Doları'na karşı değer kazandı.

Dolar/TL kuru 3,77'ye indi.

Böylece kur, 31 Ekim'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.