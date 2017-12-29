BBC Arşivlerinde Türkiye'de bu hafta, 1977 yılından Türkiye görüntüleri var.

BBC'nin 1977'de 'Bizimle İlgili Dünya' program dizisi kapsamında hazırladığı 'Katmandu Yolu' belgeselinde, İngiltere'den Nepal'e kamyonla yolculuk eden gençlerin hikayesi anlatılıyor.

Bu belgeselin Türkiye ile ilgili bölümlerini ilk kez izleyicilerimizle buluşturuyoruz.

Belgeselde İstanbul, Ege kıyıları, Kapadokya ve Doğu Anadolu bölgesinden görüntüler yer alıyor.

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini, ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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