Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni KHK'yı eleştirenlere tepki: İçimizden katılanlar oldu, yazıklar olsun

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Kastamonu İlk Kongresi'nde yaptığı konuşmada son çıkan kanun hükmünde kararnameye (KHK) tepki gösterenleri eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'ye yakın isimlerden gelen eleştirilere de "Birilerinin zil takıp oynamalarına vesile oldukları için yazıklar olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar' nedeniyle hükümlü olanlara tek tip kıyafet getiren ve 15 Temmuz darbe girişiminde eylemlerin bastırılması için hareket edenlere 'cezai sorumluluk yüklenmemesi' kararı alınan yeni KHK'yı eleştirmiş ve "Tek tip uygulaması aşağılayıcı bir düzenleme" demişti.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de yeni KHK için "Hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık kaygı vericidir, ileride hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini umuyorum" yorumunu yaptı.

AKP kurucularından eski Meclis Başkanı Bülent Arınç da Twitter'da Abdullah Gül'e destek çıkıp mesajlarını paylaştı, Hürriyet yazarı Taha Akyol'un KHK'yı eleştiren yazısı için de "Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim" dedi.

'Biz dava arkadaşı değil miyiz?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'daki konuşmasında KHK'ya yönelik eleştirilen için şu ifadeleri kullandı:

"Darbe girişiminden yaklaşık iki hafta sonra çıkardığımız KHK'da kamu görevlilerinin aldığı kararlar ve eylemlerinin sorumluluk doğrumayacağı hükmünü getirmişiz. Üstelik bu kararname Meclis'te de görüşülerek yasalaşmıştı. Yani tüm vekillerin haberi var."

"Aynı hükümleri içeren düzenlemeye 15 Temmuz'da cesaretle darbecilere karşı koyan sivil vatandaşlar için de ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Nedense büyük bir gürültü koparılmaya başladı. Bana göre büyük değil."

"Tuhaf kampanyalar başlatıldı. Hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. 16 Nisan'da da bugün bu kampanyaya katılanlar 'Evet' demedi. Biz bir yolda aynı dava arkadaşı değil miyiz?"

"Nasıl oluyor da bir anda affedersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızın bir kısmı da nasıl katılıyor, birilerinin zil takıp oynamalarına vesile oldukları için yazıklar olsun."