Yunanistan'a kaçan 8 askerden birinin sığınma başvurusu kabul edildi, Dışişleri tepki gösterdi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçıp siyasi sığınma talebinde bulunan 8 askerden birinin başvurusu Bağımsız İltica Komisyonu tarafından kabul edildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı karara tepki gösterip kararın "iki ülke arasındaki ilişkilere etkisi olacağını" duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Yunan medyasından derlediği haberine göre başvurusu kabul edilen Süleyman Özkaynakçı isimli asker, komisyon kararının ardından serbest bırakıldı.

Yunan haber ajansı ANA-MPA, komisyonun başvuruyu, 'Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Konseyi ve uluslararası antlaşmalara göre, 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin ardından Ankara'daki durumun insan hakları açısından kabul edilemez düzeyde olduğuna' karar vererek, 'Türkiye'ye iade edilmesi durumunda adil yargılama yapılmayacağı' gerekçesiyle kabul ettiğini belirtti.

Serbest bırakılan askerin, Türkiye'den kaçarken kullandıkları helikopterin yardımcı pilotu olduğu ifade edildi.

Pilotun sığınma başvurusunun kabul edilmesi üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"15 Temmuz darbe girişimine katılan sekiz darbeciden birine sığınma hakkı veren Yunanistan, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

"Türkiye'de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden yüzlerce vatandaşımızı şehit eden suçluların ülkemizde adalet önünde hesap vermesini yeniden engelleyen Yunanistan, terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefik ülkeden beklediğimiz destek ve işbirliğini göstermemiştir.

"Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan'la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır."

'Hükümet kararın iptali için mahkemeye başvuracak'

Yunan medyasının aktardığına göre, daha önce iltica başvuruları alt komisyon tarafından reddedilen diğer 7 askerin de üçüncü derecedeki Bağımsız İltica Komisyonu'na başvurması bekleniyor.

Yunan basınında, hükümetin İltica Komisyonu'nun kararının iptali için Atina İdari İstinaf Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlandığı bildiriliyor.

Yunanistan'a kaçan 8 askerin iade talebi Ocak 2017'de üst mahkeme tarafından reddedilmiş, birkaç ay sonra Türkiye yeni bir iade talebinde bulunmuştu. Bu talep de Yunanistan tarafından reddedildi.

'Darbe hazırlığından haberdar değiliz'

Askerlerin iltica başvuruları sırasında Yunan basınına yansıyan ifadelerinde İstanbul'da Türk Hava Kuvvetleri'nde görevli olduklarını söylemişlerdi.

Askerler ifadelerinde darbe hazırlığından haberdar olmadıklarını, emir üzerine hareket ettiklerini, 15 Temmuz gecesi İstanbul Aksaray'dan bazı yaralıları almak üzere görevlendirildiklerini, ancak yerden ateş açılması üzerine birliklerine döndüklerini kaydetti.

Daha sonra Whatsapp grubu üzerinden anlaşarak birlikten sabaha karşı 04.00 sularında ayrılıp boş bir araziye indiklerini ve aralarında Yunanistan'a geçme konusunda mutabakat sapladıklarını anlattılar.

Askerlerin Yunanistan'a geçerken kullandıkları Sikorsky tipi helikopter ise Dedeağaç'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından teslim alınarak Türkiye'ye götürülmüştü.