Binali Yıldırım: KHK'ya itiraz edenlerin darbecilerden farkı yoktur

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Başbakan Binali Yıldırım, AKP İl Başkanlığı Kongresi için geldiği Burdur'da halka seslendi.

Yıldırım, geçen hafta yayınlanan ve cezasızlık getirdiği için eleştirilen kanun hükmünde kararnameye itiraz edenler hakkında "darbecilerden farkı yok" dedi:

"O darbecilerin üzerine giden, tankların üstüne çıkan, darbecileri derdest edip Emniyet'e teslim eden kahraman vatandaşlarımızı korumak için kanun çıkarttık. Buna kim itiraz ediyorsa bizim için darbecilerden farkı yoktur."

Halkın darbeye karşı yaptığının meşru müdafaa olduğunu söyleyen yıldırım, "Bir daha darbe girişimi olursa vatandaşlar sokağa çıkmasın mı" diye sordu:

"Hani derler ya ağzı olan konuşur. Neymiş efendim biz düzenleme yapmışız vatandaşları korumaya almışız. Ne yapacaktık? Darbeye karşı alçakların karşısında hayatını ortaya koyan insanlara 'Siz niye buraya geldiniz de bu darbeyi önlediniz?' mi diyecektik.

"Hukuki düzenlemede hiçbir sorun yok, hiçbir belirsizlik yok, düzeltmeyi gerektirecek bir durum da yok."

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Erdoğan: Bay Kemal'in takımı Bağdat Caddesi'nde tankları alkışlıyordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AKP'nin Düzce'deki il kongresinde konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan "15 Temmuz gecesi Bay Kemal'in takımı bizlerle beraber, MHP'li kardeşlerimizle beraber, o FETÖ'cülere karşı yürümedi" dedi ve ekledi:

"Onlar tam aksine Bağdat Caddesi'nde tankları alkışlıyorlardı. Biz bu mandacı kafayı, bu mankurtları çok iyi biliriz."