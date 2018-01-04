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İran'a yönelik yaptırımlarının yasa dışı yollardan delinmesiyle ilgili olarak New York'ta görülen davada jürinin, Mehmet Hakan Atilla'yı yargılandığı 6 suçlamadan 5'inde suçlu bulunmasına Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

Perşembe sabahı davaya ilişkin bir açıklama yayınlayan bakanlık, kararı "haksız ve talihsiz bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Mahkemenin "sahte ve siyasi istismara müsait sözde delillere dayanarak" yargılama yaptığını belirten Dışişleri Bakanlığı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin iç meselelerinin gerçek dışı kurgular temelinde tartışıldığı bir süreçte, daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye'nin içişlerine müdahil edilmiştir.

"Bu arada ABD tarafından maddi ve lojistik destek sağlanmak suretiyle bazı FETÖ mensuplarının yargı sürecini etkileyecek gerçek dışı iddialarda bulunmalarına ve sahte deliller sunmalarına fırsat verilmesi mahkeme sürecinin ciddiyetini ve inanılırlığını yok etmiştir.

"Bu haliyle bir hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir."

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Bekir Bozdağ: Siyasi kumpas davası FETÖ ve ABD yargısı işbirliğinin kanıtı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise davanın "siyasi bir kumpas davası" olduğunu söyledi.

Davada hukuk, mahkeme ve muhakemenin siyasi bir yarar için "göstere göstere" kullanıldığını belirten Bozdağ "Bu davada karar, soruşturmadan önce verilmiş; soruşturma/yargılama süreci, verilmiş kararın ilanı için sadece zorunlu usulün tamamlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Bozdağ, kararın sürpriz olmadığını söyledi ve ekledi:

"Jürinin Mehmet Hakan Atilla'yı suçlu bulması ve bilahare mahkemenin vereceği karar, Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmez.

"Zarrab Davası; Türkiye'de ve ABD'de FETÖ ve CIA/FBI/ABD yargısı işbirliğinin de somut ispatıdır.

"Türkiye, FETÖ dahil hiç bir terör örgütüne boyun eğmediği gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan güçlere de boyun eğmemiştir. Bundan sonra da boyun eğmeyecektir."

@bybekirbozdag tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin 4)Türkiye, tam egemen ve tam bağımsız bir ülkedir.



Başka bir ülke, Türkiye’yi ve Türkiye’nin kurumlarını yargılayamaz.



Bu karar,uluslararası hukuka da aykırıdır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 4 Ocak 2018

Halkbank: Süreç henüz bitmedi

Halk Bankası da konuyla ilgili yaptığı açıklamada "verilen karar hakkında temyiz dahil tüm yasal yollara müracaat edilmesi imkan dahilinde olup dava ile ilgili hukuki süreç henüz sonuçlanmamıştır" dedi.

Bankanın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada "henüz hukuki süreci tamamlanmayan davayla ilgili olarak Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte açıklama veya haber yapılmasının Bankacılık Kanununun "İtibarın Korunması" başlıklı madde hükümlerine aykırılık teşkil edeceğini hatırlatmak isteriz" ifadeleri yer aldı.

Banka açıklamasına şöyle devam etti:

"Bankamız, tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman hassas bir şekilde uymakta olup uyum politikasını uluslararası standartlarda daha da geliştirmek için yoğun bir çaba harcamaktadır.

"Bankamız tarafından, bankacılık hizmetleri sunulurken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında herhangi bir mekanizma, yöntem veya sistem kullanılmamaktadır. Yapılan dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır.

"Bankamız, işlemlerindeki şeffaflık ve uluslararası düzenlemelere uyum politikasını bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettirecektir. "